Khởi tố 2 nữ cán bộ phường liên quan vụ sạt lở kè làm 3 người tử vong

Pháp luật

Công an tỉnh Cao Bằng đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cao Bằng vừa tiến hành khởi tố bị can đối với bà Nông Thị Nghiệp - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Duyệt Trung và thuộc cấp về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".