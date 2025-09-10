Khám xét nơi ở, bắt giữ Nguyễn Thuỳ Linh sinh năm 1988

Công an TP Hà Nội tối 9/9 cho biết trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Công an xã Đan Phượng (TP Hà Nội) đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy ngay trong đêm.

Cụ thể vào khoảng 0h40 ngày 6/9/2025, trong quá trình tuần tra, tổ công tác Công an xã Đan Phượng phát hiện Nguyễn Thùy Linh (SN 1988, trú tại xã Đan Phượng, TP Hà Nội) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại khu vực đường Ô Diên, xã Đan Phượng. Tang vật thu giữ tại chỗ là một túi nilon chứa 0,642 gam Methamphetamine.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiến hành khám xét nơi ở của Linh tại khu nhà trọ trên đường Tân Nhuệ (phường Đông Ngạc, TP Hà Nội), thu giữ thêm 8,809 gam Methamphetamine.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo đúng quy định pháp luật.

... Điều 249, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) – Tội tàng trữ trái phép chất ma túy Người nào tàng trữ trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp: có tổ chức; từ 05 gam Methamphetamine trở lên; tái phạm nguy hiểm… thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm. Trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, mức hình phạt có thể lên đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

