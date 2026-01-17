Infographic: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ

Trong nước

Lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp của các đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng qua các thời kỳ – những người giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo cao nhất của Đảng, trực tiếp định hướng đường lối cách mạng Việt Nam. Qua mỗi chặng đường lịch sử, các đồng chí Tổng Bí thư đã kế thừa và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.