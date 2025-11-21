Hương Giang trượt top 30 Miss Universe

Ngày 21/11, chung kết Miss Universe chính thức diễn ra tại Thái Lan với màn tranh tài của 123 thí sinh. Đại diện Việt Nam tại cuộc thi năm nay là Hương Giang. Tuy nhiên, người đẹp không thể lọt top 30.

Ngay từ đầu cuộc thi, Hương Giang đã không phải thí sinh được đánh giá cao. Ở màn trình diễn swimsuit trước đó, Hương Giang thậm chí bị chê.

Hương Giang không thể lọt vào top 30. Ảnh: Galaxy Queen.

Sau đó, Hương Giang giải thích việc căng thẳng, thiếu tự tin là do cô gặp sự cố trang phục. "Hôm nay tôi chỉ cố gắng catwalk sao cho không ngã, không gặp tai nạn thôi chứ thiếu năng lượng. Vì lúc đó tôi không tập trung, nhiều lo lắng trong đầu", người đẹp tâm sự.

Trong phần thi Trang phục dân tộc thuộc khuôn khổ Miss Universe 2025 diễn ra vào trưa 19/11, đại diện Miss Universe Vietnam - Nguyễn Hương Giang - chọn trình diễn áo dài thay vì trang phục cầu kỳ, cồng kềnh như những đại diện khác.

...

Trước thềm chung kết, chuyên trang Missosology tung bảng dự đoán kết quả Miss Universe 2025, Hương Giang được đánh giá có khả năng lọt top 30 chung cuộc, song thứ tự xếp hạng không cao (25).

Hoa hậu Hoàn vũ năm nay cũng vướng nhiều ồn ào. Chẳng hạn việc ông Nawat quá mắng thí sinh, sau đó đôi co qua lại với Rául Rocha Cantú, doanh nhân người Mexico và là một trong những người đồng sáng lập Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO).

Tiếp đó, doanh nhân người Pháp, Oma Harfouch bất ngờ tuyên bố rút khỏi ban giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

Omar Harfouch lên tiếng vạch trần sự thiếu minh bạch trong quá trình chấm điểm. Top 30 thí sinh xuất sắc vòng sơ khảo được chọn trước khi cuộc thi thực sự diễn ra và được chọn mà không có sự hiện diện của 8 giám khảo.

Omar Harfouch còn tiết lộ một trong những người đã chọn ra top 30 ngoại tình với thí sinh trong cuộc thi. Omar Harfouch tuyên bố đã nói chuyện với Rául Rocha Cantú để yêu cầu sự minh bạch trong việc chấm điểm cho các thí sinh, nhưng bị từ chối. Đó là lý do chính giám khảo này quyết định bỏ cuộc.

Tác giả: Minh Hạo

Nguồn tin: znews.vn