Hot girl Nghệ An đăng ký kết hôn

Chiều 22/10, Nguyễn Ngọc Nữ - người đẹp quê Nghệ An - đăng bức ảnh cùng bạn trai cầm trên tay giấy đăng ký kết hôn. "Một lời hứa. Một cái nắm tay. Một đời bên nhau", cô viết, đồng thời tag tài khoản của nửa kia. Bài đăng trên trang cá nhân của Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 nhanh chóng thu hút sự chú ý. Ở phần bình luận, những người theo dõi và bạn bè để lại lời chúc mừng hạnh phúc.
Vốn kín tiếng trong chuyện tình cảm, Ngọc Nữ lần đầu công khai hình ảnh về người yêu vào ngày 2/9. Trước đó không lâu, cô có dòng cảm xúc ẩn ý rằng đã có bạn trai: "Biển đẹp đấy. Nhưng thuyền đã cập bến rồi". Nhiều người quen hỏi thăm về "tình trạng mối quan hệ" song cô không có nhiều chia sẻ.
Trong một bài đăng vào ngày 8/9, Ngọc Nữ đăng ảnh bạn trai và tiết lộ về mối duyên của mình: "Mọi người cứ hỏi sao va vào nhau hay thế? Đơn giản thôi ạ, mình chú trọng sức khoẻ còn anh thì làm y tế". Sau khi công khai hẹn hò, cả Ngọc Nữ và bạn trai thoải mái chia sẻ hình ảnh ngọt ngào bên nhau, cùng đi du lịch và hỗ trợ lẫn nhau trong công việc.
Nguyễn Ngọc Nữ (sinh năm 1994) nổi tiếng trên mạng khi làm PG trao giải tại cuộc thi "Người đẹp Kinh Bắc 2017". Không lâu sau, hot girl quê Nghệ An ghi danh vào cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2017 và giành giải Gương mặt đẹp nhất. Năm 2018, cô trở lại cuộc thi và được đánh giá là thí sinh nhiều tiềm năng, song lại quyết định rút lui khiến khán giả tiếc nuối.
Nét đẹp trong sáng, thanh thuần của Ngọc Nữ giúp cô nhanh chóng trở thành cái tên được chú ý. Cô cũng tự mình kinh doanh khi mở thương hiệu thời trang, trang sức, có shop chuyên về nến thơm cao cấp và một tiệm hoa tại Hà Nội.
Sau 8 năm nổi tiếng, Ngọc Nữ được khen ngày càng thăng hạng nhan sắc. Cô có vóc dáng chuẩn, làn da trắng và nụ cười tỏa nắng. Người đẹp 31 tuổi cũng yêu thích các môn thể thao như pickleball, golf hay tập pilates để giữ dáng.
Trên trang cá nhân, cô nàng thường xuyên chia sẻ những bộ hình khi du lịch hay ảnh chụp thời trang cho các nhãn hiệu. Ngọc Nữ cũng là người mẫu quảng cáo cho chính những sản phẩm của thương hiệu mình sáng lập.
Tác giả: Đinh Phạm
Nguồn tin: lifestyle.znews.vn