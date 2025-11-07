Hình ảnh xót xa ven biển Đắk Lắk nhà sập, tốc mái, 2 người chết do bão Kalmaegi

Nhà gia đình anh Võ Quang Trung bị sập - Ảnh: TRUNG TÂN

Đến sáng 7-11, nhiều khu vực tại 2 phường Sông Cầu, Xuân Đài, các xã Xuân Lộc và Xuân Thọ chịu thiệt hại nghiêm trọng do bão Kalmaegi. Cây cối gãy đổ, nhà sập và tốc mái, các lồng bè nuôi tôm hư hỏng nặng.

Cây cối ngã đổ, nhà cửa tốc mái sau bão Kalmaegi

Ngành chức năng đang tích cực xuống địa phương thống kê thiệt hại, đặc biệt là nhà cửa, lồng bè và tài sản của người dân. Tuy nhiên, đến thời điểm này chưa có số liệu cụ thể. Người dân cho biết khu vực ven biển và các lồng bè nuôi thủy sản chịu ảnh hưởng nặng nhất.

Dọc quốc lộ 1, đoạn qua phường Sông Cầu, nhất là thôn Hòa Mỹ, nhiều ngôi nhà bị tốc mái. Cây xanh và cột điện ngã chắn ngang đường khiến một số đoạn phải tạm thời phong tỏa để khắc phục, gây gián đoạn giao thông.

Một khu vực ở trung tâm phường Sông Cầu đến sáng nay vẫn bị ngập - Ảnh: TRUNG TÂN

Anh Võ Quang Trung, người dân thôn Hòa Mỹ, cho biết: "Xung quanh khu vực này có rất nhiều cây cối gãy đổ và nhà bị tốc mái. Hiện các hộ dân đang chờ địa phương xuống thống kê để có hướng hỗ trợ và khắc phục kịp thời".

Các lực lượng chức năng đã triển khai thu dọn cây ngã, cột điện.

Trước đó, tối 6-11, bão Kalmaegi đã gây thiệt hại nặng tại các địa phương ven biển tỉnh Đắk Lắk. Khoảng 20h, nhà ông N.Q.T. (trú thôn 4, xã Xuân Lãnh) bị sập trong lúc bão quét qua. Ông được người dân đưa đến trạm y tế cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Cây tại một khu nhà bị đổ đè lên nhiều tài sản gây thiệt hại nặng - Ảnh: TRUNG TÂN

Theo báo cáo sơ bộ, mưa lớn kèm gió giật mạnh làm hàng trăm căn nhà bị tốc mái, một số công trình dân sinh hư hỏng, nhiều cây xanh và trụ điện ngã đổ. Riêng khu vực các thôn Hòa Hiệp và Xuân Thịnh, gió mạnh khiến nhiều nhà dân bị hư hại nặng.

Chính quyền các địa phương đang huy động lực lượng khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, di dời tài sản đến nơi an toàn, đồng thời kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sau bão.

... Trụ điện dọc quốc lộ 1 đoạn qua phường Sông Cầu gãy đổ - Ảnh: TRUNG TÂN

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ cho biết bão Kalmaegi ngay khi gió ngớt, từ tối qua các địa phương đã rà soát thiệt hại, huy động mọi lực lượng ứng cứu người bị nạn, nhất là những gia đình có nhà sập, người tử vong hoặc bị thương.

"Sau khi hoàn tất cứu hộ ban đầu, lực lượng tại chỗ sẽ tiếp tục cơ động, triển khai các biện pháp hỗ trợ kịp thời, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai", ông Mỹ nói.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết bão số 13 (Kalmaegi) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới vào sáng 7-11 và tiếp tục suy yếu, nhưng mưa lớn kéo dài từ tối 6-11 đến sáng 7-11 đã gây thiệt hại đáng kể trên địa bàn. Lượng mưa phổ biến từ 150 - 250mm, một số nơi cao hơn, như Xuân Lãnh 311mm, Cư A Mung 301mm, Xuân Lâm 295mm.

Cô Trương Thị Tâm ở Trường THCS - THPT Võ Nguyên Giáp (xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk) dọn dẹp cây cối ngã đổ sáng 7-11 - Ảnh: TRUNG TÂN

Theo báo cáo nhanh từ các địa phương, bão và mưa lũ đã khiến 2 người chết (tại xã Xuân Lãnh), 2 người bị thương.

Về nhà ở, có 12 nhà sập hoàn toàn và hơn 326 nhà tốc mái; 147 nhà bị ngập nước. Về sản xuất nông nghiệp, xã Ea Kly ghi nhận 4ha cây trồng ngập. Thủy sản bị thiệt hại nặng, khoảng 54.000 lồng, bè nuôi trồng bị hư hỏng, ước tính 21 tỉ đồng.

Giao thông chịu ảnh hưởng tại một số xã ven biển và nội đồng: tuyến ĐT 643, ĐT 649, ĐH.39, ĐH.32 sạt lở nhưng cơ bản đã được khắc phục; một số cầu và đường địa phương bị ngập, chia cắt cục bộ. Công trình phòng, chống thiên tai cũng hư hại: kè Bạch Đằng sạt lở nghiêm trọng, ước thiệt hại khoảng 150 tỉ đồng. Hạ tầng kỹ thuật, điện, chiếu sáng, cây xanh ở phường Phú Yên và các xã khác bị hư hỏng.

Trường THCS - THPT Võ Nguyên Giáp tại xã Xuân Cảnh tan hoang sau cơn bão - Ảnh: TRUNG TÂN

Tác giả: Trung Tân

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ