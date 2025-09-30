Hàng loạt ô tô, xe máy biến dạng sau 'cơn cuồng nộ' của bão Bualoi

Sau khi bão Bualoi đổ bộ Nghệ An với sức gió mạnh, nhiều ô tô bị hư hỏng nặng do cây xanh gãy đổ, cửa kính vỡ, mái tôn rơi trúng… gây thiệt hại lớn về tài sản. Trong ảnh là một ô tô bị tường Trường Mầm non trên đường Hoàng Nghĩa Lương, phường Thành Vinh, đổ sập đè lên, khiến xe hư hỏng nặng.
Chiếc xe đỗ bên đường bị tấm biển hiệu và cột điện đè bẹp.
Ba chiếc xe đậu ở vỉa hè đường Nguyễn Văn Cừ cũng chung cảnh ngộ.
Tường đổ sập đèn lên xe ô tô của người dân.
Hàng loạt xe máy dựng trước một chung cư ở đường Nguyễn Sỹ Sách bị gió quật ngã la liệt. Trước đó, cơn bão số 5 cũng khiến mái trước khu chung cư bị hư hỏng nặng, ban quản lý mới khắc phục xong. Tuy nhiên, cơn bão số 10 đã khiến mái che này bật tung, dây điện bị đứt nhiều chỗ.
...
Chị Nguyễn Thị Tâm, 40 tuổi, một cư dân sống ở đây, cho biết: "Từ nhỏ giờ tôi mới thấy cơn bão kinh khủng như thế này. Các cửa kính trong nhà rung bật bật. Bão quần thảo mạnh từ 9h đêm 28/9 cho tới gần sáng ngày 29/9. Sau khi bão giảm cấp, chúng tối xuống đường kiểm tra thì thấy hàng loạt xe máy ngã ngổn ngang, cây cối đổ nhiều, tấm tôn lợp bay ngổn ngang..."
Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin, hàng loạt xe máy trên địa bàn Tp.Vinh bị bão số 10 quật ngã.
Thiệt hại do cơn bão số 5 còn chưa kịp khắc phục, nhiều nhà dân đã phải chịu nhiều tổn thất nặng nề với bão số 10. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đang dồn toàn lực khắc phục hậu quả, ưu tiên số 1 là an toàn về tính mạng, tài sản người dân, bảo đảm giao thông, thông tin liên lạc thông suốt.
Tác giả: Hà Thị Hằng
Nguồn tin: nguoiduatin.vn