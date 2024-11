Hà Tĩnh: Xúc động lá thư cảm ơn của người mẹ gửi Công an xã khi người con trai trở về từ Campuchia

Ngày 26/9/2024, Công an xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận đơn trình báo của chị D.T.S (1982, trú thôn Phúc Thành 2, xã Kỳ Thượng) về việc con trai chị là N.A.T (sinh năm 2001) bị kẻ gian lừa bán sang làm việc tại công ty đánh bạc trực tuyến ở Campuchia, hiện tại T. bị cưỡng bức lao động, đánh đập và muốn về nước phải gửi 250 triệu đồng sang để chuộc về.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Kỳ Thượng đã kịp thời động viên, làm công tác tư tưởng giúp chị và gia đình ổn định tâm lý cũng như hướng dẫn cách lấy thông tin từ con trai chị trong những lần liên lạc để phục vụ giải cứu. Thông qua mối quan hệ, liên lạc, Công an xã đã trao đổi thông tin với các cá nhân, cơ quan chức năng tại Campuchia nhờ xác minh sự việc, xác định vị trí và tiến hành giải cứu em T. Đến giữa tháng 10/2024, Cảnh sát Campuchia đã giải cứu thành công N.A.T khi đang bị tạm giữ tại Khu tự trị O' Smach, tỉnh Oddar Meanchey, Campuchia.

Mẹ con chị S gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lực lượng Công an xã



Sau thời gian hoàn thiện các thủ tục theo quy định, đến ngày 14/11/2024, nước bạn đã bàn giao N.A.T cho cơ quan chức năng Việt Nam tại Cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Đến ngày 16/11/2024, T. đã về địa phương an toàn.

Với niềm vui mừng khôn xiết được gặp lại người thân, chị S. đã viết thư bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cán bộ, chiến sĩ Công an xã Kỳ Thượng. Những lời cảm ơn của chị đã làm ấm lòng và tiếp thêm sức mạnh, ý chí cùng tinh thần “Vì nước quên thân, vì Nhân dân phục vụ” của mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an. Hành động của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh đã góp phần làm lan tỏa, nhân lên những hình ảnh đẹp, việc làm đầy ý nghĩa và mang đậm tính nhân văn sâu sắc của toàn lực lượng trong việc giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân./.

