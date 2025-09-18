Hà Tĩnh xử phạt hơn 1 tỷ đồng, mạnh tay với hàng nhập ngoại lậu

Mối lo từ hàng nhập ngoại không rõ nguồn gốc

Trong bối cảnh kinh tế hội nhập và thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ, việc buôn bán hàng giả, hàng lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ đang diễn biến phức tạp.

Theo số liệu từ Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Tĩnh, từ đầu năm 2025, lực lượng đã phát hiện, xử lý 243 vụ vi phạm, phạt hành chính 1,1 tỷ đồng. Đồng thời tịch thu, tiêu hủy hàng hóa vi phạm có giá trị gần 600 triệu đồng (bao gồm gần 3.000 sản phẩm thời trang, 2.000 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, 500 can nước rửa chén và nhiều hàng hóa vi phạm khác).

Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, Chi cục QLTT Hà Tĩnh đã và đang triển khai các đợt kiểm tra, kiểm soát gắt gao, đặc biệt là đối với các mặt hàng nhập ngoại.

Đội QLTT số 2, Chi Cục QLTT Hà Tĩnh kiểm tra, kiểm soát hàng hóa nhập ngoại về lĩnh vực thực phẩm. Ảnh: Trọng Tùng

Trong các đợt kiểm tra gần đây, lực lượng QLTT đã phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm về việc vận chuyển hàng hóa từ nước ngoài, không có hóa đơn chứng từ về Việt Nam.

Đơn cử, hồi 19h ngày 11/9/2025, Đội QLTT số 2, Chi Cục QLTT Hà Tĩnh kiểm tra ô tô mang BKS 38C-106.08 do anh Phan Thành Nhân (sinh năm 1995, trú tại xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển. Quá trình khám phương tiện, lực lượng QLTT phát hiện trên xe có 80 thùng nước rửa chén, do Thái Lan sản xuất, mỗi thùng 4 can, mỗi can dung tích 3600ml.

Tiếp đó, 20h30 cùng ngày, Đội QLTT số 2 tiếp tục kiểm tra ô tô mang BKS 37H-01957 do anh Phạm Quang Minh (sinh năm 1977, trú tại xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển. Quá trình khám phương tiện, đội phát hiện trên xe có 45 thùng nước rửa chén, do Thái Lan sản xuất, mỗi thùng 4 can, mỗi can dung tích 3.600ml.

Ông Kiều Thái Lưu, Đội trưởng Đội QLTT số 2, Chi Cục QLTT Hà Tĩnh cho biết, thời gian qua, để đạt hiệu quả cao, Chi Cục QLTT Hà Tĩnh đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng khác như Công an, Hải quan, Biên phòng. Các đợt kiểm tra được triển khai đồng bộ, từ các tuyến đường bộ, cửa khẩu đến các kho bãi, cửa hàng và cả trên môi trường mạng.

...

“Hàng ngoại nhập lậu không chỉ gây thất thu thuế cho nhà nước mà còn tiềm ẩn nguy cơ lớn về sức khỏe và an toàn cho người tiêu dùng. Một số mặt hàng như thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thuốc tân dược không rõ nguồn gốc có thể chứa các thành phần độc hại, gây hậu quả khôn lường.

Tuy nhiên, có thể nói, tư duy của người dân và các hộ kinh doanh hiện nay đã thay đổi, chỉ còn một số ít thành phần còn trục lợi từ việc nhập hàng lậu để về bán. Vì vậy, việc tăng cường kiểm tra là cần thiết để bảo vệ người dân và các doanh nghiệp làm ăn chân chính”, Đội trưởng Đội QLTT số 2, Chi Cục QLTT Hà Tĩnh nhấn mạnh.

Hướng tới thị trường an toàn, lành mạnh

Cùng với việc kiểm tra, xử lý vi phạm, Chi cục QLTT Hà Tĩnh cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Người dân được khuyến cáo nên kiểm tra kỹ thông tin sản phẩm, tem chống hàng giả, và yêu cầu hóa đơn, chứng từ khi mua hàng.

Về phía doanh nghiệp, cơ quan chức năng khuyến khích các cơ sở kinh doanh hợp pháp xây dựng uy tín, cung cấp các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đặc biệt niêm yết giá ngay tại quầy.

Chi cục QLTT Hà Tĩnh phát hiện, xử phạt nhiều trường hợp vi phạm về vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: Trọng Tùng

Trả lời phóng viên Báo Công Thương, ông Nguyễn Đình Khoa - Chi cục trưởng Chi cục QLTT Hà Tĩnh cho biết, thời gian qua, chúng tôi đã chỉ đạo các đội tăng cường bám sát địa bàn, phối hợp các phường xã nhằm điều tra, nắm bắt các hoạt động có dấu hiệu vi phạm, đặc biệt là hàng hóa nhập ngoại về lĩnh vực thực phẩm. Thậm chí, có nhiều trường hợp chúng tôi phải lấy mẫu hàng hóa để kiểm nghiệm xem có đáp ứng các chỉ tiêu an toàn.

“Qua các đợt kiểm tra, kiểm soát của chi cục đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần răn đe các hành vi vi phạm. Thời gian tới, công tác này sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, đặc biệt là trong bối cảnh thương mại điện tử ngày càng bùng nổ.

Lực lượng QLTT sẽ tăng cường kiểm soát, phối hợp với các ngành chức năng, sàn thương mại điện tử để xử lý các đối tượng kinh doanh hàng giả, hàng lậu, hướng tới một thị trường an toàn, lành mạnh”, Chi cục trưởng Chi cục QLTT Hà Tĩnh thông tin thêm.

Hà Tĩnh có vị trí địa lý thuận lợi và giao thương sôi động, là điểm nóng tiềm ẩn của tình trạng hàng lậu, hàng giả. Các mặt hàng nhập ngoại, từ thực phẩm, mỹ phẩm, đồ điện tử đến đồ gia dụng, thường được nhập về qua nhiều kênh khác nhau. Sự quyết liệt của QLTT Hà Tĩnh là tín hiệu mạnh mẽ cho thấy quyết tâm của địa phương trong việc bảo vệ thị trường, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và các doanh nghiệp.

Tác giả: Trọng Tùng

Nguồn tin: congthuong.vn