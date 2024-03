Hà Tĩnh: Xử lý nhiều học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông

Nhiều học sinh sử dụng xe gắn máy có dung tích hơn 50 cm3 để đến trường.



Thời gian qua, tình hình trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) liên quan đến lứa tuổi học sinh vẫn diễn biến phức tạp, còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông đối với học sinh. Thực trạng trên đòi hỏi phải thực hiện quyết liệt hơn nữa các giải pháp căn cơ để ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn giao thông, xây dựng văn hoá tự giác chấp hành pháp luật về giao thông trong lứa tuổi học sinh.

Vừa qua, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã mở đợt cao điểm ra quân, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Với sự phối hợp của công an các xã, thị trấn, ngay trong ngày ra quân đầu tiên (7/3), lực lượng CSGT Công an huyện Can Lộc phát hiện, lập biên bản và tạm giữ 17 phương tiện xe máy có dung tích hơn 50cm3 được học sinh sử dụng để đến trường.

...

Lực lượng chức năng cũng phát hiện 117 trường hợp học sinh vi phạm các lỗi: chưa đủ tuổi điều khiển xe máy điện; điều khiển xe máy điện không gắn biển số, không đội mũ bảo hiểm...

Sau khi xử lý, Đội CSGT Công an huyện Can Lộc đã lập danh sách, thông báo đến Ban Giám hiệu các nhà trường, Phòng GD&ĐT để cùng phối hợp với phụ huynh có biện pháp giáo dục, răn đe nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành nghiêm pháp luật giao thông trong học sinh.

Được biết, từ đầu năm 2024 đến nay, Đội CSGT Công an huyện Can Lộc đã lập biên bản và xử phạt 52 trường hợp học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ với số tiền 65 triệu đồng.

Tác giả: Nguyễn Nam



Nguồn tin: Pháp Luật Plus