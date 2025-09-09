Hà Tĩnh tìm nhà đầu tư khu đô thị 7.800 tỷ đồng tại phường Sông Trí

Dự án Khu đô thị mới tại phường Kỳ Trinh có quy mô sử dụng đất khoảng 84ha, bao gồm hệ thống nhà ở liền kề, chung cư, hạ tầng kỹ thuật và các công trình dịch vụ công cộng.

Dự án đặc biệt chú trọng khu nhà ở xã hội cao 10 tầng, đáp ứng nhu cầu an cư cho người dân địa phương và cán bộ công nhân viên, đồng thời thể hiện cam kết của tỉnh trong việc phát triển nhà ở xã hội gắn với đô thị hóa hiện đại.

Dự án Khu đô thị mới tại phường Sông Trí hứa hẹn sẽ trở thành một trong những điểm nhấn quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị của Hà Tĩnh (Ảnh minh hoạ)



Hệ thống hạ tầng xã hội đi kèm như trường học, cơ sở y tế, trung tâm văn hóa, công viên, bãi đỗ xe, trung tâm thương mại và các công trình thể thao được quy hoạch đồng bộ, tạo môi trường sống tiện nghi và đầy đủ tiện ích.

Việc lựa chọn nhà đầu tư sẽ được tổ chức qua đấu thầu công khai, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định hiện hành về đầu tư, đất đai và đấu thầu. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập Tổ chuyên gia và Tổ thẩm định chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình, từ thẩm định hồ sơ, đánh giá năng lực, đến giám sát triển khai dự án, đảm bảo minh bạch, công bằng và hiệu quả.

...

Đây là dự án thuộc nhóm xã hội hóa, yêu cầu nhà đầu tư không chỉ có năng lực tài chính mà còn cần kinh nghiệm triển khai các dự án đô thị lớn, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình và các tiêu chuẩn kỹ thuật – môi trường nghiêm ngặt.

Thị xã Kỳ Anh hiện là khu vực phát triển năng động phía Nam Hà Tĩnh, với lợi thế về kết nối giao thông, công nghiệp và cảng biển. Việc triển khai Khu đô thị mới tại phường Sông Trí dự kiến sẽ thúc đẩy thị xã tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc tỉnh, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội, tăng cường thu hút lao động, dịch vụ và thương mại.

Dự kiến dự án sẽ được triển khai trong vòng 5 năm, bao gồm thời gian chuẩn bị và thi công. Nhà đầu tư trúng thầu sẽ phải đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ công cộng và nhà ở xã hội được bàn giao theo đúng quy hoạch. Khi đi vào vận hành, khu đô thị mới sẽ trở thành biểu tượng đô thị hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng sống cho cư dân, đồng thời tạo ra không gian kinh doanh – dịch vụ hấp dẫn cho các doanh nghiệp.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh dự án được thực hiện nghiêm túc, minh bạch, nhằm thu hút nguồn lực đầu tư, phát huy hiệu quả đất đai, đồng thời tạo giá trị lâu dài cho địa phương. Quy hoạch khu đô thị tích hợp nhà ở xã hội cao 10 tầng không chỉ đáp ứng nhu cầu dân cư mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội của nhà đầu tư trong việc phát triển đô thị bền vững.

Với quy mô lớn, hạ tầng đồng bộ và cơ hội sinh lời hấp dẫn, dự án Khu đô thị mới tại phường Sông Trí hứa hẹn sẽ trở thành một trong những điểm nhấn quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị của Hà Tĩnh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực mới cho thị xã Kỳ Anh và cả khu vực Nam Hà Tĩnh trong những năm tới.

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn

