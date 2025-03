Hà Tĩnh: Thi công dự án cao tốc Bắc- Nam, tăng tốc chặng nước rút

Theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải (Bộ Xây dựng sau hợp nhất) dự án cao tốc Bắc- Nam qua tỉnh Hà Tĩnh sẽ thi công hoàn thành thông tuyến chính trước 30/4/2025

Video: Nhộn nhịp trên công trường dự án cao tốc Bắc- Nam qua tỉnh Hà Tĩnh

Sau thời gian mưa rét kéo dài, tranh thủ thời tiết hửng nắng doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường tập trung đẩy nhanh tiến độ thảm nhựa dự án cao tốc Bắc- Nam

Các lớp nhựa C19 và C16 được lu lèn, đầm chặt, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định

Thảm nhựa là khâu cuối cùng của dự án cao tốc Bắc- Nam. Tuy nhiên, đây lại là công đoạn chịu ảnh hưởng rất lớn từ thời tiết, nếu mưa gió việc thảm nhựa phải dừng lại

... "Tuyến chính đoạn Km521+500-Km528+500 đã thi công hoàn thành trên 90% khối lượng công việc. Cùng với tập trung đẩy nhanh tiến độ thảm nhựa, đơn vị tiếp tục hoàn thiện hộ lan, hàng rào bảo vệ, sơn kẻ đường..." , kỹ sư Đặng Đình Duyên- Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường cho biết

Dự án cao tốc Bắc- Nam qua tỉnh Hà Tĩnh gồm 3 dự án thành phần: Bãi Vọt- Hàm Nghi, Hàm Nghi- Vũng Áng và Vũng Áng- Bùng với tổng chiều dài hơn 102km

Quá trình thi công dự án, mặc dù chịu ảnh hưởng, tác động của lũ lụt, mưa rét kéo dài, một số đoạn tuyến địa chất, thủy văn phức tạp, song chủ đầu tư và các nhà thầu thi công luôn nỗ lực, quyết tâm “vượt nắng, thắng mưa” đẩy nhanh tiến độ xây dựng

Với tầm quan trọng của dự án trọng điểm quốc gia, việc thi công trên các đoạn tuyến luôn được duy trì, tạo không khí nhộn nhịp, khẩn trương để kịp thông tuyến chính trước ngày 30/4/2025

Công trình cầu vượt hồ chứa nước Kim Sơn thuộc dự án cao tốc Vũng Áng- Bùng đã hoàn thành vượt tiến độ, tạo điểm nhấn trên tuyến cao tốc Bắc- Nam qua tỉnh Hà Tĩnh

"Đến thời điểm này sản lượng thi công dự án cao tốc Hàm Nghi- Vũng Áng đạt khoảng 85%. Nếu thời tiết thuận lợi, các nhà thầu sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật các hạng mục công trình, phấn đấu hoàn thành thông tuyến chính trước 30/4/2025", ông Vũ Anh Thái- Phó Trưởng Ban điều hành dự án cao tốc Hàm Nghi- Vũng Áng (Ban Quản lý dự án Thăng Long) thông tin



Tác giả: Văn Chương

Nguồn tin: kinhtedothi.vn