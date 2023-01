Hà Tĩnh: Tạm giữ nhóm đối tượng sử dụng ma túy trong quán karaoke

Mới đây, theo thông tin từ Cơ quan Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), phối hợp với Công an huyện Can Lộc vừa bắt giữ nhóm đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại một quán hát trên địa bàn.

Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Hà Tĩnh về mở đợt tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Vào khoảng 23h20 ngày 11/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra quán Karaoke Ferrari, thuộc TDP 6, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, phát hiện 6 đối tượng trong phòng hát số 302 có biểu hiện đã sử dụng trái phép chất ma túy.

Thời điểm các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke bị công an phát hiện bắt quả tang



Các đối tượng bị tạm giữ gồm: N.Q.P (SN 1996) trú tại xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ; N.N.A (SN 1992), N.V.M (SN 1992) đều trú thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ; V.L.C.N (SN 1990), trú tại phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh; N.K.P (SN 1985), trú tại xã Long Phước, thành phố Long Thành, tỉnh Đồng Nai và N.S.T (SN 1982) trú tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

...

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 viên nén màu nâu (ma túy tổng hợp) và một số đồ vật, dụng cụ phục vụ cho việc sử dụng trái phép chất ma túy của các đối tượng.

Qua test nhanh, cả 6 đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Ngoài ra, các lực lượng tiến hành kiểm tra, phát hiện tại kho của quán Karaoke Ferrari có 4 bình “khí cười” N2O.

Hiện, cả nhóm đối tượng đang bị Cơ quan công an tạm giữ hình sự để củng cố hồ sở xử lý về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Thiện Quyền

Nguồn tin: nguoiduatin.vn