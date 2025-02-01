1 người chết và 7 người bị thương do lở đất khi siêu bão Ragasa 'quần thảo' Philippines

Mưa lớn tại tỉnh Cagayan do siêu bão Ragasa gây ra - Ảnh: AFP

Cảnh báo nguy cơ triều cường do bão

Theo Tân Hoa xã, một vụ sạt lở đất đã vùi lấp 4 phương tiện đang lưu thông trên tuyến cao tốc ở tỉnh Benguet hôm 22-9 khi siêu bão Ragasa quét qua miền bắc Philippines, khiến 1 người thiệt và 7 người bị thương.

Chính quyền địa phương cho biết nạn nhân thiệt mạng là một người đàn ông 74 tuổi bị mắc kẹt trong xe. Ông tử vong trên đường đến bệnh viện ở thành phố Baguio. Những người bị thương đã được đưa đến các bệnh viện địa phương điều trị.

Một con đường ven biển ở tỉnh Cagayan (Philippines) tan hoang khi siêu bão Ragasa đổ bộ vào nước này hôm 22-9 - Ảnh: PHILSTAR



Siêu bão Ragasa (còn gọi là Nando ở Philippines) đã đổ bộ gây ra mưa lớn, gió mạnh và gây ngập lụt ở nhiều khu vực của Philippines. Cây cối gãy đổ và nhiều ngôi nhà bị tốc mái trong bão. Bão cũng đã gây mất điện hoàn toàn hoặc cục bộ ở phía bắc và nam Luzon.

Theo Hãng thông tấn Philippines News Agency, bản tin lúc 5h sáng 23-9 của Cục Quản lý khí quyển, địa vật lý và thiên văn Philippines cho biết bão Ragasa đang tiếp tục suy yếu và rời khỏi khu vực trách nhiệm của Philippines (PAR).

Sức gió gần tâm bão duy trì 185km/h, giật tới 230km/h. Lúc 4h sáng, vị trí bão được xác định cách Calayan, tỉnh Cagayan 265km về phía tây và đang di chuyển theo hướng tây.

Cơ quan này cũng cảnh báo nguy cơ triều cường do bão từ trung bình đến cao, với độ cao cực đại từ 1 - 3m trong vòng 12 giờ tới ở vùng ven biển trũng thấp.

Trung Quốc, Thái Lan chuẩn bị ứng phó với siêu bão Ragasa

Một công nhân đang cắt tỉa cây xanh đề phòng nguy hiểm do bão Ragasa tại Thâm Quyến, Trung Quốc hôm 22-9 - Ảnh: TÂN HOA XÃ

...



Siêu bão Ragasa dự kiến sẽ đổ bộ vào khu vực ven biển miền trung hoặc miền tây tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) vào ngày 24-9. Các nhà khí tượng cảnh báo Ragasa di chuyển nhanh và tiếp tục duy trì cường độ, khiến nó trở thành cơn bão mạnh nhất tấn công Trung Quốc trong năm nay.

Dự báo một số vùng ven biển cũng như phía đông tỉnh Giang Tô và An Huy sẽ chịu gió mạnh và mưa to từ ngày 23 đến 26-9.

Hôm 22-9, Trụ sở quốc gia về kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp 4 ở Quảng Đông, Hải Nam và Phúc Kiến.

Các thành phố Dương Giang, Giang Môn, Trung Sơn, Chu Hải và Đông Quản sẽ đóng cửa trường học, hoạt động sản xuất, kinh doanh và giao thông công cộng từ ngày 23-9.

Tính đến 18h ngày 22-9, tỉnh Quảng Đông đã tạm ngừng 121 tuyến phà chở khách, 393 phà, đồng thời tạm ngưng 294 dự án kỹ thuật trên biển, bao gồm các dự án điện gió ngoài khơi. 32.000 nhân viên ứng cứu khẩn cấp đã được huy động. Hơn 10.000 tàu thuyền đã được di dời về vùng biển an toàn.

Các tàu cá neo đậu tại một cảng cá ở Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc hôm 22-9 - Ảnh: TÂN HOA XÃ



Tại Thái Lan, Cục khí tượng nước này cảnh báo ảnh hưởng của Ragasa sẽ làm rãnh gió mùa trên bắc và đông bắc Thái Lan mạnh lên, đồng thời tăng cường gió mùa tây nam trên biển Andaman, Thái Lan và vịnh Thái Lan từ ngày 23 đến 26-9.

Mưa to đến rất to sẽ xảy ra nhiều nơi trên miền bắc, đông bắc, miền trung, miền đông và cả vùng đô thị Bangkok.

Cơ quan này khuyến cáo người dân cần đề phòng lũ quét, sạt lở, nước dâng tràn sông suối, đặc biệt ở vùng núi, ven sông và khu vực trũng thấp.

Trên biển, gió mạnh, sóng cao 2 - 3m, có nơi trên 3m trong dông bão. Thái Lan khuyến cáo tàu thuyền nhỏ vùng biển Andaman ngừng ra khơi từ ngày 24 đến 26-9.

Tác giả: Thanh Hiền



Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

