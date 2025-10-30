Hà Tĩnh: Người đàn ông nghi n/h/ả/y c/ầ/u trở về nhà sau 2 ngày 'm.ấ.t t.í.c.h'

Sáng 30.10, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Xuân Quyền, Chủ tịch UBND xã Hương Phố (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, 1 người đàn ông trên địa bàn "mất tích" nghi do nhảy cầu tự tử mà các ngành chức năng tổ chức tìm kiếm suốt 2 ngày qua đã bất ngờ trở về nhà.

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh tổ chức tìm kiếm người đàn ông nghi nhảy cầu tự tử ẢNH: TÂN KỲ



Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 27.10, người dân phát hiện một chiếc xe máy vô chủ tại cầu Hương Thủy (xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh) nên báo cho lực lượng chức năng vì nghi ngờ có người nhảy cầu tự tử.

Công an xã Hương Phố xác định chiếc xe máy trên của anh N.A.N (40 tuổi, ngụ tại thôn 9, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) và phía gia đình cũng xác nhận bị mất liên lạc với anh này. Người thân còn cho biết trước khi "mất tích", anh N. có đăng tải lên trang Facebook cá nhân với nội dung khá tiêu cực.

Nghi ngờ anh N. để lại xe máy trên cầu Hương Thuỷ rồi nhảy xuống sông Ngàn Sâu tự tử, gia đình anh này phối hợp với lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm.

Sau 2 ngày triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn nhưng không có kết quả, lực lượng tìm kiếm bất ngờ nhận được tin báo nạn nhân đã tự trở về nhà.

"Tối 29.10, anh N. bất ngờ trở về nhà bố vợ sau 2 ngày mất liên lạc. Khi nắm bắt được tin này, lực lượng chức năng đã đến làm việc, nắm bắt tình hình. Anh này cho biết do mâu thuẫn chuyện tình cảm nên đã có hành động lạ với mục đích để hù dọa người thân", Chủ tịch UBND xã Hương Phố thông tin.

