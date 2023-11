Hà Tĩnh: Người đàn ông bị xe đầu kéo tông tử vong khi đi qua ngã ba

Hiện trường vụ tai nạn



Theo đó, sáng 23/11, container mang BKS: 29G-001.66 kéo theo rơ-moóc 29R-403.13 (chưa rõ danh tính tài xế) di chuyển trên Quốc lộ 1 (QL1) theo hướng Bắc – Nam. Khi đi đến Km553+500 tuyến QL1 đoạn qua xã Kỳ Đồng thì xảy ra va chạm với xe đạp điện di chuyển cùng chiều đang đi qua ngã ba.

Hậu quả, vụ va chạm khiến người đàn ông đi xe đạp điện tử vong. Danh tính nạn nhân chưa được xác định.

...

Your browser does not support the video tag.

Người đàn ông bị xe đầu kéo cuốn vào gầm tử vong khi qua ngã ba

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Lê Huyền (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn