Hà Tĩnh lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thị hơn 7.799 tỷ đồng

Ban Quản lý dự án khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đang phát hành hồ sơ mời thầu Dự án Khu đô thị mới tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh. Theo đó, thời điểm đóng thầu dự kiến vào lúc 14 giờ ngày 3/11/2025.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 7.799 tỷ đồng, diện tích 84,12 ha, lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu. Quy mô đầu tư gồm: công trình hạ tầng xã hội (y tế, giáo dục, bãi đỗ xe…); nhà ở (nhà ở thương mại dạng liền kề, nhà ở xã hội dạng chung cư)… Quy mô dân số 12.463 người.

Dự án được đầu tư nhằm xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, xây dựng nhà ở; xử lý và cung cấp nước; thoát nước và xử lý nước thải; kinh doanh bất động sản đối với phần đất ở Nhà nước giao cho nhà đầu tư; bán nhà ở đối với các căn xây thô, hoàn thiện mặt tiền; bán căn hộ chung cư cao tầng; bán và cho thuê căn hộ nhà ở xã hội; cho thuê đất, công trình thương mại - dịch vụ…

