Hà Tĩnh: Kiểm tra doanh nghiệp tái chế nhôm sau khi Báo Đại đoàn kết phản ánh

Tổ kiểm tra khảo sát thực tế tại xưởng tái chế nhôm của Công ty TNHH Aluminium Thuận Phát. Ảnh: Cẩm Kỳ.

Ngày 25/9, Báo Đại đoàn kết có bài viết “Hà Tĩnh: Nghi vấn doanh nghiệp đăng ký luyện cán thép nhưng tái chế nhôm?”, phản ánh việc Công ty TNHH Aluminium Thuận Phát thuê đất, nhà xưởng của một hộ cá nhân ở cụm công nghiệp – làng nghề Trung Lương (tổ dân phố Phúc Sơn, phường Bắc Hồng Lĩnh) để sản xuất, kinh doanh.

Lực lượng chức năng kiểm tra công tác bảo vệ môi trường bên trong cơ sở tái chế nhôm. Ảnh: Cẩm Kỳ.



Tuy nhiên, hồ sơ đăng ký môi trường do UBND phường Trung Lương (cũ) xác nhận thì Công ty TNHH Aluminium Thuận Phát đăng ký cho Dự án “Đầu tư xây dựng xưởng đúc và luyện cán thép Bình Triển tại phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh”. Trong khi thực tế doanh nghiệp này thu mua vỏ lon bia rồi tiến hành tái chế nhôm.

Nguyên liệu của doanh nghiệp thu mua để trong công xưởng. Ảnh: Hạnh Nguyên.



Ngay sau khi bài viết đăng tải, chiều 25/9, UBND phường Bắc Hồng Lĩnh ban hành Quyết định số 1155/QĐ-UBND, Thành lập Tổ kiểm tra việc chấp hành pháp luật về sử dụng đất đai và công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn.

Sáng 26/9, Tổ kiểm tra của UBND phường Bắc Hồng Lĩnh gồm Công an, Phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị trực tiếp kiểm tra tại xưởng tái chế nhôm của Công ty TNHH Aluminium Thuận Phát.

Một số điểm bên trong nhà xưởng chứa đầy chất thải chứa dầu nhờn, chất bẩn. Ảnh: Hạnh Nguyên.



Ghi nhận của nhóm phóng viên, thời điểm tổ kiểm tra làm việc, công nhân vẫn đang tiến hành các hoạt động đúc, nấu, cán nhôm. Sau khi kiểm tra bên trong công xưởng, tổ cũng khảo sát công tác bảo vệ môi trường xung quanh cơ sở.

Người dân ghi lại cảnh khói bốc lên từ xưởng tái chế nhôm của Công ty TNHH Aluminium Thuận Phát. Ảnh: HL.



“Kết quả, biên bản làm việc và các hồ sơ, thông tin liên quan, chúng tôi sẽ cung cấp cho phóng viên sau” - một cán bộ trong tổ công tác thông tin.

Tác giả: Hạnh Nguyên - Cẩm Kỳ

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết

