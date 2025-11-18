Du khách trả lại 14 kg đá cuội lấy từ biển Cô Tô nhiều năm trước

Du khách gửi trả 14 kg đá cuội lấy từ biển Cô Tô nhiều năm trước, ngày 14/11. Ảnh: Nguyễn Hải Linh.

Ngày 16/11, trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Hải Linh, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội đặc khu Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh), cho biết hai ngày trước đơn vị nhận một bưu phẩm đặc biệt gửi qua đường bưu điện từ Hạ Long. Bên trong là 14 kg đá cuội cùng một bức thư xin lỗi.

Người gửi là du khách V.L.N. (trú phường Hạ Long, Quảng Ninh), từng nhiều lần ra đảo Cô Tô giai đoạn 2015-2018.

Trong thư, N. cho biết vì tò mò và yêu vẻ đẹp của đảo, đặc biệt là bãi đá, anh đã lén lấy một số đá mang về trưng bày.

"Qua thông tin trên các phương tiện truyền thông, biết được các bạn thanh niên trăn trở gây dựng lại quần thể san hô quý hiếm trên đảo, tôi cảm thấy hành động trước đây của mình đã làm tổn hại đến vẻ đẹp nguyên sơ và trong trẻo của hòn đảo này.

Nay tôi viết thư xin chân thành gửi lời xin lỗi đến người dân đảo Cô Tô và xin trả lại số đá mình đã mang về. Mong số đá này được trả lại về đúng bãi đá trên đảo, trả lại vẻ đẹp cho địa danh này", trích nội dung bức thư.

Bưu phẩm đặc biệt được gửi đến phòng Văn hóa - Xã hội đặc khu Cô Tô ngày 14/11. Ảnh: Nguyễn Hải Linh.

Theo ông Linh, toàn bộ số đá sẽ được cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội đưa về bãi đá Móng Rồng trên đảo.

Nhiều năm qua, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động du khách "không mang đi - không lấy về" các vật phẩm tự nhiên như đá, vỏ ốc, san hô… nhằm bảo vệ cảnh quan và hệ sinh thái biển đảo.

Đơn vị kỳ vọng cộng đồng du khách, nhất là giới trẻ, tiếp tục chung tay bảo vệ môi trường biển đảo, giữ gìn những giá trị tự nhiên quý báu.

Du khách check-in biển Cô Tô hồi tháng 6. Ảnh: Aki Lan.

Đặc khu Cô Tô có gần 50 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó du khách chủ yếu ghé thăm cụm đảo Cô Tô lớn, Cô Tô Con và Thanh Lân.

Trên đảo Cô Tô lớn có các bãi tắm Vàn Chảy, Tình Yêu (hay còn gọi bãi Tàu Đắm), Hồng Vàn, Bắc Vàn; đảo Cô Tô Con có bãi Nam và bãi Đông. Điểm thu hút nhất nơi đây là những bãi biển dài, cát trắng, nước trong.

Các bãi biển của Cô Tô còn là địa điểm lý tưởng để ngắm bình minh và hoàng hôn. Du khách có thể đi chợ sớm mua hải sản, buổi tối tổ chức tiệc BBQ trên bãi biển. Trên đảo cũng có phố đi bộ, chợ đêm và nhiều di tích lịch sử.

Để ra đảo, du khách đi tàu cao tốc từ cảng Ao Tiên hoặc Cái Rồng, thời gian hành trình từ 90 đến 120 phút tùy loại tàu.

Gần đây, khách nước ngoài đến Cô Tô còn được trải nghiệm gặt lúa, đi cày, gánh lúa hay cào ngao.

Du khách Pháp thử cày ruộng ở đảo Cô Tô. Ảnh: Thu Báu.

Tác giả: Châu Sa

Nguồn tin: znews.vn