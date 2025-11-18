Người dân giao nộp trăn, tê tê thả về tự nhiên

Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR - Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh vừa phối hợp với UBND phường Thành Sen tiếp nhận 1 cá thể tê tê Java có trọng lượng 8,7kg do anh Hoàng Hào Hùng (trú tại TDP 9 Trần Phú, phường Thành Sen) giao nộp.

Người dân giao nộp cá thể tê tê Java cho lực lượng chức năng.



Được biết, cá thể tê tê Java có tên khoa học là Manis javanica thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam. Theo phụ lục I của Công ước CITIES, cấm buôn bán xuyên quốc gia tê tê khai thác từ tự nhiên.

...



Tiếp đó, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR - Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh phối hợp với UBND xã Cẩm Bình tiếp nhận 1 cá thể trăn đất (tên khoa học là Python bivittatus, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm) có trọng lượng 6,2kg do ông Nguyễn Văn Hải (trú xã Cẩm Bình) giao nộp sau khi phát hiện cá thể này trong khuôn viên Trường THPT Cẩm Bình.

Cá thể trăn đất, tên khoa học là Python bivittatus, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.



Sau khi tiếp nhận, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR - Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh đã bàn giao các cá thể động vật nói trên cho Vườn Quốc gia Vũ Quang để tiếp tục theo dõi, chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Tác giả: Bá Mạnh

Nguồn tin: Báo Công Lý