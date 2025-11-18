100 người tìm kiếm tài xế vượt rào chắn bị lũ cuốn, nước rút lộ xe container

Chiếc xe đầu kéo lộ ra sau khi lũ rút - Ảnh: PHẠM NHÃ

Sáng 18-11, nhiều lực lượng ở xã La Lay (Quảng Trị) tiếp tục tìm kiếm tài xế mất tích, sau khi nước rút làm lộ chiếc xe container nằm giữa lòng sông.

Đến sáng nay, nước lũ tại cầu tràn A Rông Trên đã rút hoàn toàn. Chiếc xe container bị cuốn trôi được phát hiện nằm cách cầu khoảng 100m, nằm giữa lòng sông.

Ông Hồ Văn Hiền - Phó chủ tịch UBND xã La Lay - cho hay gần 100 người thuộc biên phòng, công an, quân sự, dân quân tự vệ và người dân xã La Lay tiếp tục tìm kiếm tài xế mất tích trong vụ xe bị lũ cuốn chiều 17-11.

Các tổ tìm kiếm được bố trí dọc hai bên sông để rà soát những vị trí nước đã rút và các điểm có khả năng mắc kẹt.

Xã đã thông báo và phối hợp với các xã hạ du gồm Tà Rụt và Đakrông để mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Nam tài xế (góc trên bên phải) bám vào thùng xe ngay trước thời điểm chiếc xe bị nước cuốn chiều 17-11 - Ảnh: MXH

Xã La Lay triển khai tìm kiếm nam tài xế mất tích sáng 18-11 - Ảnh: VĂN HIỀN

Lúc 22h tối 17-11, việc tìm kiếm buộc phải dừng lại do nước lớn, chảy xiết, hai bờ sông có nhiều vị trí sạt lở.

Trước đó, lúc 12h15 ngày 17-11, tại cầu tràn thôn A Rông Trên xảy ra vụ tai nạn khi xe tải biển kiểm soát 75H-007.xx do tài xế Nguyễn Văn Thành, 48 tuổi, trú Ba Đồn, lưu thông từ hướng cửa khẩu quốc tế La Lay về nội địa. Tài xế đã lách rào chắn và biển cấm để qua cầu trong lúc nước sông dâng cao hơn mặt cầu khoảng 50cm.

Khi xe đi đến giữa cầu, cabin bị dòng nước đẩy lệch khỏi thành cầu. Tài xế thoát ra và bám vào phía sau thùng xe. Lực lượng chức năng có mặt ngay sau đó nhưng nước chảy xiết khiến việc tiếp cận bất khả thi.

Khoảng 15 phút sau, toàn bộ xe bị lật cách cầu khoảng 20m và tài xế bị cuốn trôi.

Xe đi lại bình thường qua cầu tràn A Rông Trên sáng 18-11 - Ảnh: PHẠM NHÃ

Lực lượng tìm kiếm gần 100 người chia làm nhiều tổ - Ảnh: XUÂN DIỆN

