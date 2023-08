Hà Tĩnh: Hàng trăm công nhân nghỉ việc vì doanh nghiệp chậm trả lương

Sáng 23/8, ông Hoàng Văn Thư, Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn xác nhận: Tại Công ty may Thiên Thành FIVE STAR, khu công nghiệp Đại kim, Khu KT cửa khẩu Cầu Treo, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) có hàng trăm công nhân nghỉ việc tụ tập tước nhà máy may đòi công ty trả lương. Chúng tôi đã cử cán bộ phối hợp cùng công ty để nắm bắt tình hình.

Công nhân nghỉ việc tụ tập yêu cầu công ty trả lương.



Theo đó, Khoảng 7h (23/8) gần 300 công nhân tại Công ty may Thiên Thành FIVE STAR đã nghỉ việc tụ tập trước cổng công ty yêu cầu công ty trả lương cho người lao động.

Chị Phan Thị Th. - một công nhân may cho biết: Những tháng trước công ty chậm lương ít ngày. Nhưng đến nay riêng lương tháng 7 và hơn nửa tháng 8 chúng tôi chưa được nhận lương. Bắt đầu vào năm học, chúng tôi phải đóng tiền học cho con nên rất cần tiền nên công nhân nghỉ việc yêu cầu công ty giải quyết quyền lợi cho người lao động.

... Theo các công nhân việc chậm trả lương hàng tháng đã kéo dài



Ông Trần Đức Lịch, Giám đốc công ty Thiên Thành FIVE STAR thừa nhận: Do đợt này công ty khó khăn nên chậm lương của người lao động. Hiện nay chúng tôi đã chậm lương tháng 7 và hơn nửa tháng 8 của người lao động.

Bà Cù Bích Thuận, Chủ tịch LĐLĐ huyện Hương Sơn cũng cho hay: Chúng tôi đã nắm được sự việc. Quan điểm là sẽ phối hợp cùng công ty đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Tác giả: Hồ Thắng

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn