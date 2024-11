Hà Tĩnh: Hai ôtô suýt đấu đầu tại khúc cua

Your browser does not support the video tag.

Video: CTV

...

Tình huống giao thông: Chiếc xe gắn camera hành trình vào khúc cua khá rộng, tuy vậy tài xế đưa xe lấn hẳn ra giữa đường, có lúc chạy cả sang làn ngược chiều. Ngay khi vào cua, ở hướng đối diện một chiếc bán tải trắng đi tới và có cách lái tương tự xe gắn camera hành trình, thân xe vào cua nhưng ở giữa đường. Đúng lúc này, xe camera hành trình đánh lái sang phải để tránh va chạm thì xe trắng cũng lao tới. May mắn không có tai nạn xảy ra.

Kỹ năng lái xe: Khi vào cua khuất tầm nhìn, các tài xế phải giữ đúng làn đường, không lấn làn ngược chiều. Nếu gặp xe đi ngược chiều lấn làn, cần giữ đúng làn đường bên phải của mình, nép sát vào bên phải để tránh nếu có nguy cơ tai nạn. Mọi động thái như đánh lái sang làn ngược chiều đều tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nguy hiểm hơn rất nhiều.

Tác giả: Nguyên Khoa

Nguồn tin: Báo VnExpress