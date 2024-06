Đấu đầu ô tô trên đường tỉnh, tài xế xe máy tử vong

Sáng 18/6, trao đổi trên Báo Giao thông, một cán bộ UBND xã Nam Trung (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một nam tài xế xe máy tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 17h ngày 17/6, tại đường tỉnh 462 thuộc địa phận thôn Hải Ngoại, xã Nam Trung xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy BKS 17B8-346.6X do anh Trần Văn K. (SN 2008, trú tại thôn Hải Ngoại, xã Nam Trung) điều khiển, di chuyển theo hướng từ xã Nam Trung đi xã Nam Hưng với xe ô tô BKS 17C-119.3X do anh Hoàng Xuân C. (SN 1981, trú xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) điều khiển theo hướng ngược lại .

Hậu quả, cú va chạm mạnh tài xế xe máy là anh Trần Văn K. tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ tai nạn khiến tài xế xe máy tử vong tại chỗ. Ảnh: Báo Giao thông

Tiếp nhận thông tin sự việc, các lực lượng chức năng có mặt kịp thời, phân luồng giao thông và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

...

Trước đó, trên địa bàn Hải Phòng cũng xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Cụ thể, báo VietNamnet đưa tin, khoảng 10h45 ngày 8/6, tại đường xuyên đảo Cát Bà khu vực qua xã Gia Luận (huyện Cát Hải, TP.Hải Phòng) xảy ra va chạm giữa 2 ô tô khách 45 chỗ.

Tài xế Nguyễn Văn H. (SN 1983, trú tại khu chòi 3 Hạ Long, Quảng Ninh) lái xe BKS 15B-030xx đâm trực diện ô tô khách BKS 29E-037xx do Đỗ Thanh T. (SN 1980, trú tại Đống Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) điều khiển.

Vụ va chạm mạnh khiến anh Đỗ Thanh T. tử vong trên xe, tài xế H. bị thương tích cấp cứu tại trung tâm y tế Cát Hải, 1 hành khách khác bị gãy xương bánh chè.

Hai xe khách hư hỏng nặng, biến dạng phần đầu. Số hành khách còn lại đều an toàn.

Tác giả: Thuỷ Tiên (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn