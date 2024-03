Xe khách chở 31 người nước ngoài đấu đầu ôtô tải, nhiều người thương vong

Vào thời điểm đó, ông Vũ Thanh Việt (SN 1983, trú ở xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai), điều khiển xe ôtô khách thương hiệu Hà Phương BKS 51B-195.52 chở 31 du khách người nước ngoài và 7 người Việt chạy từ hướng Nam ra đến lý trình nêu trên đã tông nhau với xe ôtô tải BKS 77C-138.55 do ông Nguyễn Sang (SN 1992, trú ở khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển chạy ngược chiều.

Hiện trường vụ tai nạn.



Sau cú va đập mạnh, đầu cabin hai xe ôtô đều móp méo, biến dạng, tài xế xe tải Nguyễn Sang bị thương nặng và đã tử vong khi đang trên đường đưa đi cấp cứu, trong khi tài xế xe khách Vũ Thanh Việt bị gãy chân, 1 du khách nước ngoài bị thương.

Cảnh sát PCCC và CNCH cắt, bẩy cabin hai xe ô tô để đưa nạn nhân là tài xế ra ngoài.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Đội Cảnh sát PCCC thị xã Sông Cầu thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Phú Yên khẩn trương đến hiện trường sử dụng công cụ chuyên dụng cắt, bẩy cabin hai xe ôtô để đưa nạn nhân ra ngoài, phối hợp cùng Công an thị xã Sông Cầu, Công an, dân quân xã Xuân Hải hỗ trợ đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định để cấp cứu.

Hiện trường hai xe đấu đầu dẫn đến thương vong.



Do hiện trường vụ tai nạn giao thông choán chiếm lòng đường nên giao thông qua lý trình nêu trên trở ngại, tổ công tác phối hợp giữa Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên, Công an thị xã Sông Cầu hướng dẫn giao thông, bảo vệ hiện trường để khám nghiệm điều tra nguyên nhân.



