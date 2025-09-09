Hà Tĩnh duyệt chủ trương đầu tư dự án đường kết nối tuyến tránh Quốc lộ 1A đi đường ven biển quy mô 650 tỷ đồng

Hà Tĩnh vừa duyệt chủ trương đầu tư dự án đường kết nối tuyến tránh Quốc lộ 1A đi đường ven biển quy mô 650 tỷ đồng (Ảnh minh họa)
Theo đó, việc đầu tư dự án nhằm hình thành tuyến đường giao thông chính, kết nối giữa vùng kinh tế trung tâm với vùng kinh tế ven biển khu vực phía Bắc Hà Tĩnh, liên kết các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu du lịch (KCN Gia Lách, CCN Xuân Mỹ, Khu du lịch Xuân Thành) theo trục Đông - Tây;
Khai thác quỹ đất, tạo hành lang phát triển dọc hai bên tuyến, góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, du lịch của địa phương và của vùng theo định hướng tại Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 08/11/2022.
Bên cạnh đó, việc đầu tư xây dựng tuyến đường sẽ đảm bảo tính thống nhất với tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Gia Lách mở rộng; thuận lợi trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật của khu công nghiệp theo quy hoạch được duyệt.
Theo quyết định nói trên, quy mô đầu tư của dự án là đầu tư xây dựng tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 7 km, phạm vi giải phóng mặt bằng 70m, gồm 02 đoạn (đoạn qua KCN Gia Lách mở rộng, đoạn ngoài KCN Gia Lách mở rộng).
Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 650 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh.
Địa điểm thực hiện dự án tại xã Nghi Xuân, xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh. Thời gian thực hiện dự án là giai đoạn năm 2025 – 2028.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh (đơn vị đề xuất), Sở Tài chính (cơ quan thẩm định, tham mưu) chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan liên quan về nội dung, số liệu báo cáo, thẩm định, đề xuất tại các văn bản có liên quan, đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đầu tư công, quy hoạch, xây dựng, ngân sách Nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan.
