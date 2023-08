Hà Tĩnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng 1.000 ngôi nhà cho hộ nghèo

Chiều 9/8, tại Công an tỉnh Hà Tĩnh, Ban chỉ đạo xây dựng nhà ở cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (Ban chỉ đạo 630) tổ chức hội nghị triển khai một số nội dung về hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở trên địa bàn.

Tại hội nghị, Ban chỉ đạo 630 tỉnh Hà Tĩnh đã nhận biểu trưng ủng hộ hỗ trợ 700.000 viên gạch từ Công ty CP Đầu tư và xây dựng Phú Hưng Hà Tĩnh.



Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở do Bộ Công an vận động, kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tài trợ kinh phí (với số tiền 50 triệu đồng/nhà) theo hình thức hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở. Đến nay, toàn quốc đã có 12 tỉnh được Bộ Công an hỗ trợ với tổng số 12.041 căn nhà, trong đó xây mới 10.765 căn và cải tạo, sửa chữa 1.276 căn.

Trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, sau khi có chủ trương xây dựng nhà ở cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở trên địa bàn từ nguồn kinh phí do Bộ Công an hỗ trợ, kết hợp với các nguồn hỗ trợ khác, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tham mưu Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo 630 và UBND tỉnh, ban hành các Đề án, kế hoạch thực hiện; đồng thời thành lập Ban chỉ đạo trong Công an tỉnh để chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện.

Tháng 6/2023, Tập đoàn BRG, Ngân hàng SeABank đã trao tặng biểu trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng 1.000 ngôi nhà với số tiền 50 tỷ đồng cho Hà Tĩnh.

...



Trên cơ sở 3 căn nhà mẫu được thiết kế và xây dựng tại huyện Hương Sơn, Ban chỉ đạo 630 tỉnh Hà Tĩnh đã thống nhất phê duyệt mẫu nhà xây dựng theo mô hình lắp ghép kết hợp xây gạch, tổng kinh phí xây dựng dự toán là 87.248.000 đồng.

Trong đó, Bộ Công an vận động, hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà (kinh phí này do Tập đoàn BRG, Ngân hàng SeABank tài trợ với tổng kinh phí 50 tỷ đồng). UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh trích từ nguồn Quỹ cứu trợ tỉnh 20 triệu đồng/nhà và các huyện, thành phố, thị xã huy động các nguồn lực hỗ trợ kinh phí 17.248.000 đồng/nhà.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, góp ý để đi đến thống nhất về một số nội dung liên quan, trong đó tập trung khắc phục những bất cập, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Theo đó, đại diện các địa phương, công an các huyện đề xuất đến Ban chỉ đạo 630 tỉnh Hà Tĩnh, tùy theo điều kiện thực tiễn của từng hộ gia đình để điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục cho phù hợp trong quá trình triển khai xây dựng.

Về tiến độ, tỉnh Hà Tĩnh đặt ra mục tiêu sẽ xây dựng và hoàn thiện 1.000 căn nhà cho hộ nghèo trong năm 2023. Trong đó, giai đoạn 1 tiến hành tổ chức rà soát, xét duyệt danh sách; triển khai xây dựng đợt 1 và bàn giao cho người dân trước ngày 2/9. Giai đoạn 2 của dự án sẽ tiến hành xây dựng đối với các hộ dân đã được xét duyệt còn lại, hoàn thiện và bàn giao trước ngày 31/12/2023.



Tác giả: Thiên Thảo

Nguồn tin: cand.com.vn