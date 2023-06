Khảo sát, xây dựng 1.000 nhà ở cho hộ nghèo tại Hà Tĩnh

Tin Hà Tĩnh

Ngày 19/6, Đoàn Công tác Bộ Công an do đồng chí Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an làm trưởng đoàn, cùng lãnh đạo Cục nghiệp vụ đã tiến hành khảo sát tại huyện Hương Sơn về việc hỗ trợ xây dựng 1.000 căn nhà cho hộ nghèo tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Cùng đi với đoàn có đồng chí Thượng tá Nguyễn Trung Kiên, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh