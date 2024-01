Hà Tĩnh: Chính quyền xã tự ý cho thuê hàng chục ki ốt kinh doanh trái thẩm quyền?

Theo đó, tháng 9/2018, UBND xã Đức Dũng (nay sáp nhập xã Đức Dũng và xã Đức An gọi là xã An Dũng), huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã ký hợp đồng cho 14 hộ thuê ốt kinh doanh tại Chợ Giấy, thôn Đại Tiến với thời hạn 15 năm (gồm 11 ki ốt) từ năm 2018 – 2031, 2 ki ốt 13 năm và 1 ki ốt 12 năm do Chủ tịch UBND xã Phạm Trọng Thiện ký hợp đồng.

Tuy nhiên, việc Chủ tịch xã Phạm Trọng Thiện ký cho thuê ki ốt thời hạn 15 năm được cho là trái thẩm quyền ở thời điểm lúc bấy giờ.

Các ki ốt tại chợ Giấy được chính quyền cho thuê thời hạn 15 năm.

Qua tìm hiểu được biết các hộ kinh doanh phải trả tiền một lần. Trong 14 hộ thuê ki ốt, ki ốt ít nhất là 50 triệu đồng ki ốt nhiều nhất là 148 triệu đồng. Sở dĩ có sự chênh lệch về giá là ki ốt có diện tích lớn nhỏ và vị trí kinh doanh khác nhau.

Một hộ thuê ki ốt bày tỏ: “Nếu biết việc xã Đức Dũng do Chủ tịch xã Phạm Trọng Thiện ký tự ý cho thuê ki ốt thời hạn 15 năm là trái thẩm quyền chúng tôi đã không thuê. Chúng tôi vay mượn tiền để trả 1 lần cho chính quyền giờ mới biết là việc xã tự ý cho thuê là trái thẩm quyền chúng tôi hết sức hoang mang, tiền đã nộp bây giờ sáp nhập xã nữa nên rất khó đòi”.

Hợp đồng giữa khách hàng và UBND xã Đức Dũng do ông Phạm Trọng Thiện, Chủ tịch UBND xã ký.

...

"Chúng tôi thuê theo hợp đồng từ tháng 9/2018 – năm 2031 đến nay chưa được 1/2 thời gian, sau khi thuê chúng tôi cũng đầu tư tiền của tu sửa giờ hết sức lo lắng. Giờ xã có thu hồi thì cũng phải bồi thường cho chúng tôi", đại diện một hộ kinh doanh khác bức xúc.

Để làm rõ vấn đề này, PV đã có cuộc làm việc với bà Bùi Thị Bảy, Chủ tịch UBND xã An Dũng, huyện Đức Thọ. Theo bà Bảy, có sự việc xã Đức Dũng cũ cho thuê ốt kinh doanh, đây là lịch sử để lại trước khi sáp nhập xã. Khi đó, ông Phạm Trọng Thiện là Chủ tịch UBND xã Đức Dũng đã ký hợp đồng cho thuê 14 ki ốt với thời hạn 15 năm.

"Vừa qua thanh tra huyện Đức Thọ làm việc phát hiện ra vấn đề xã Đức Dũng cũ tự ý cho thuê ki ốt kinh doanh với thời hạn 15 năm là trái thẩm quyền. Hiện nay xã đang làm báo cáo với UBND huyện về vấn đề này. Tổng số tiền thu các hộ thuê ki ốt trên 1,2 tỷ đồng", bà Bảy thông tin.

Quyết định cho thuê của UBND xã Đức Dũng.

Khi chúng tôi đề cập hướng xử lý vấn đề này như thế nào thì bà bảy cho biết: “Phải chờ chỉ đạo của UBND huyện”.

Được biết, sau khi sáp nhập xã Đức An và Đức Dũng thành xã An Dũng, ông Phạm Trọng Thiện hiện đang giữ chức Bí thư Đảng ủy xã An Dũng.

Tác giả: Hồ Thắng

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn