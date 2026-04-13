Hà Nội thắng đậm Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu

Xuân Mạnh cùng đội trưởng Văn Quyết ăn mừng bàn thắng mở tỷ số của Hà Nội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Bàn thắng Hà Nội: Xuân Mạnh (25’), Hoàng Hên (66’), Daniel Passira (72’) Đội hình thi đấu Hà Nội: Văn Chuẩn, Xuân Mạnh, Thành Chung, Duy Mạnh, Đình Hai (Văn Thắng 62’), Hùng Dũng (Anh Tiệp 80’), Đậu Văn Toàn, Hai Long, Văn Quyết (Tuấn Hải 74’), Hoàng Hên (Fernando 74’), Fisher (Passira 62’). Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Thanh Tùng, Duy Thường, Văn Hạnh, Helerson, Mạnh Hưng (Tiến Đạt 73’), Viết Triều (Quốc Dân 73’), Đức Việt (Trọng Hoàng 57’), Onoja, Trung Nguyên (Văn Khánh 57’), Quang Nam (Viktor Lê 57’), Atshimene.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng Thủ đô chủ động kiểm soát thế trận nhờ lực lượng đồng đều và chất lượng chuyên môn vượt trội. Phút 25, Hà Nội cụ thể hóa ưu thế bằng bàn mở tỷ số. Từ đường chuyền chính xác của Hoàng Hên, hậu vệ Xuân Mạnh bật cao đánh đầu, bóng dội cột dọc rồi đi vào lưới, đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước.

Đến phút 37, Hà Nội suýt nhân đôi cách biệt khi Hoàng Hên đi bóng bên cánh phải và thực hiện pha vẩy má ngoài kỹ thuật, tạo cơ hội để David Fisher đánh đầu đưa bóng dội xà ngang khung thành Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Đội chủ nhà Hà Nội nhập cuộc khá thuận lợi với bàn thắng từ sớm.

Dù thi đấu lấn lướt, đội chủ nhà cũng có thời điểm đối mặt tình huống nhạy cảm. Trong thời gian bù giờ hiệp 1, Thành Chung phạm lỗi với Atshimene Charles trong pha bóng có khả năng dẫn đến bàn thắng cho đội khách. Trọng tài Ngô Duy Lân ban đầu rút thẻ đỏ, song sau khi tham khảo công nghệ VAR đã thay đổi quyết định, cho phép trung vệ Hà Nội tiếp tục thi đấu.

Bước sang hiệp 2, Hà Nội tiếp tục duy trì sức ép. Phút 53, từ quả tạt bên cánh trái của Hùng Dũng, Hai Long bật cao đánh đầu nhưng bóng đi sát mép xà ngang. Nỗ lực tấn công của đội chủ nhà được đền đáp ở phút 66. Hai Long đột phá xuống đáy biên rồi căng ngang để Daniel Passira làm tường, tạo điều kiện cho Hoàng Hên xử lý bình tĩnh, loại bỏ hậu vệ và thủ môn đội khách trước khi dứt điểm vào khung thành trống, nâng tỷ số lên 2-0.

... Sức ép liên tục được các cầu thủ Hà Nội tạo ra.

Chỉ 6 phút sau, Hà Nội tiếp tục gia tăng cách biệt. Hai Long đi bóng bên cánh trái rồi chuyền thuận lợi để Daniel Passira đánh đầu ghi bàn thắng thứ ba cho đội chủ nhà. Phút 83, Hà Nội thêm một lần đưa bóng vào lưới Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Thắng chung cuộc 3-0, Hà Nội có 30 điểm, tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu gồm Công an Hà Nội, Thể Công Viettel và Ninh Bình FC. Dưới sự dẫn dắt của Harry Kewell, đội bóng Thủ đô vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh vị trí cao nhất tại V-League mùa giải năm nay.

Một số hình ảnh của trận đấu

Tác giả: PHAN THẠCH - TRẦN HẢI

Nguồn tin: Báo Nhân Dân