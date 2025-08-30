Giáo viên 'kêu' 2 tháng chưa nhận lương, lãnh đạo phường nói gì?

Phản ánh đến Tuổi Trẻ Online, giáo viên một trường tiểu học trên địa bàn phường Bình Kiến cho hay việc chậm lương đã 2 tháng nay. Các giáo viên có thắc mắc với hiệu trưởng thì được thông báo là đợi quyết định từ UBND phường.

"Chúng tôi đợi 2 tháng nay, trong khi nguồn thu nhập chính của gia đình tôi chỉ là tiền lương, nên gặp khó khăn trong trang trải cuộc sống, lo cho con", cô giáo bày tỏ.

Tình trạng này diễn ra ở hầu hết các trường trên địa bàn phường Bình Kiến. Một thầy giáo đang dạy tại trường THCS trên địa bàn phường cho hay tới nay vẫn chưa nhận được lương của các tháng 7, 8.

"Chúng tôi chưa biết nguyên nhân vì sao nhưng mong sớm được trả lương để lo cho đời sống", thầy giáo này nói.

Theo nhiều giáo viên phường Bình Kiến, việc chậm lương bắt đầu từ khi thực hiện việc sáp nhập, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, phường và giải thể TP Tuy Hòa.

Tuổi Trẻ Online liên hệ ông Huỳnh Phúc Trí - hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, một trong những trường bị phản ánh chưa trả lương 2 tháng gần đây cho giáo viên, được ông Trí xác nhận có tình trạng chậm lương 2 tháng nay.

...

Nguyên nhân theo ông Trí, kho bạc yêu cầu phải có quyết định của UBND phường bổ nhiệm hiệu trưởng và kế toán thì mới có thể thực hiện rút tiền, chi trả lương cho đội ngũ được. Nhưng thời gian qua, trường chưa nhận được các quyết định bổ nhiệm đó, nên không thể thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật để rút kinh phí chi lương.

Ông Trí nói các quyết định trên mới vừa được ban hành vài ngày, nên trường đang khẩn trương thực hiện thủ tục nhằm chi trả lương cho cán bộ, giáo viên của trường trong thời gian sớm nhất.

Còn ông Nguyễn Quốc Thắng - chủ tịch UBND phường Bình Kiến - cũng nói do quá trình hợp nhất, sáp nhập địa phương phải thực hiện nhiều quy trình nên các thủ tục ra quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng, kế toán trường học có chậm, dẫn đến chưa chi trả lương kịp thời cho giáo viên.

Vừa qua, UBND phường đã ban hành các quyết định này nên việc giải quyết lương cho cán bộ, giáo viên trên địa bàn sẽ sớm được thực hiện.

Tác giả: Minh Chiến

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ