Giăng lưới đánh cá, cậu bé bị thứ đáng sợ cắn tử vong trên sông

Arif Fahmi Aiman Mohammad Tinggal, 12 tuổi, đang ngồi trên thuyền và giăng lưới đánh cá trên sông Sungai Kampung Empila ở Sarawak, Malaysia vào ngày 18/9.

Không nhận thức được mối nguy hiểm rình rập gần đó, cậu bé đã nghiêng người xuống sông và bị một con cá sấu tấn công. Cậu bé hét lên khi quẫy đạp dưới nước, cảnh báo một ngư dân khác gần đó. Tuy nhiên, khi người dân chưa kịp đến, cậu bé đã bị kéo xuống dưới mặt nước.

Các dịch vụ khẩn cấp đã đến hiện trường sau khi nhận được thông báo về vụ tấn công của cá sấu lúc 7h53 sáng.

Khu vực bé trai bị cá sấu tấn công.



Sở Cứu hỏa và Cứu hộ Sarawak cho biết, thi thể của cậu bé được tìm thấy 2 giờ sau đó, cách nơi cậu mất tích khoảng 10 mét. Cậu bé có vết cắn trên thân, ngực và được tìm thấy trong tư thế úp mặt xuống dòng nước.

Người phát ngôn của sở cứu hỏa cho biết: "Nhân chứng nghe thấy nạn nhân la hét và khi nhìn về phía phát ra âm thanh thì cậu bé đã biến mất. Nhân chứng ngay lập tức đến hiện trường và tìm kiếm cậu bé trước khi liên lạc với đường dây nóng.

Nạn nhân sau đó được đội cứu hỏa và cứu hộ tìm thấy lúc 9h50 sáng với vết thương ở ngực do cá sấu cắn. Thi thể sau đó đã được bàn giao cho cảnh sát để tiếp tục điều tra".

Cha của Aiman, ông Mohammad Tinggal Ali, 52 tuổi, cho biết câu cá là một trong những thú vui yêu thích của con trai ông.

Ông nói: "Nếu mẹ bảo cháu đi mua gạo hay bất cứ thứ gì khác, cháu sẽ nghe theo. Nhưng khi chúng tôi cấm cháu ra sông câu cá, thì không có cách nào ngăn cản được vì đó là sở thích của cháu".

Người cha ba con này cho biết thêm rằng Aiman đã kết bạn với những người đánh cá khác trong khu vực và thường bán cá đánh bắt được để lấy tiền tiêu vặt.

Các vụ tấn công của cá sấu vẫn là mối đe dọa dai dẳng ở Sarawak, đặc biệt là dọc theo các con sông và cửa sông, nơi cá sấu nước mặn sinh sống rộng rãi. Khu vực này có tỷ lệ chạm trán với cá sấu cao nhất Malaysia, thường liên quan đến ngư dân hoặc dân làng tắm bên bờ sông.

