Giám đốc trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe cùng đồng phạm “nuốt” hơn 22 tỷ đồng

Pháp luật

Ngày 13/7, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng thông tin chính thức về vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản trong việc tổ chức đào tạo, thi sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô các hạng do đối tượng Hoàng Đức Phương chủ mưu, cầm đầu xảy ra tại Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe thuộc Trường Cao đẳng GTVT Trung ương II (địa chỉ tại thôn Đào Yêu, xã Hồng Thái, huyện An Dương, TP Hải Phòng).