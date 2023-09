Giải cứu thành công hai sơn nữ bị đưa vào cơ sở massage

Đối tượng Lương Thị Phuâm tại cơ quan điều tra. (ảnh CANA)

Thông tin từ Phòng cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp công an các địa phương giải cứu 2 bé gái bị dụ dỗ đưa vào cơ sở massage.

Trước đó, công an phát hiện Lương Thị Phuâm (18 tuổi, trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An), là nhân viên một cơ sở massage ở xã miền biển Diễn Hải (huyện Diễn Châu, Nghệ An) có nhiều dấu hiệu nghi vấn dụ dỗ trẻ em lao động bất hợp pháp.

Quá trình xác minh, công an tiếp nhận thông tin ngày 13/9, Phuâm dẫn 2 bé gái 12 và 13 tuổi (trú cùng địa phương) rời nhà, bắt xe khách về xuôi. Ngay sau đó, Phòng cảnh sát hình sự phối hợp công an các huyện dọc tuyến quốc lộ 7 tổ chức giải cứu 2 trẻ em nói trên.

Đến 22h ngày 13/9, khi Phuâm đưa 2 bé gái đến cơ sở massage nơi mình làm việc thì bị lực lượng công an phát hiện.

Tại cơ quan điều tra, Phuâm khai nhận lợi dụng sự nhẹ dạ, thiếu hiểu biết của 2 bé gái nên đã dụ dỗ đưa đi làm “việc nhẹ lương cao”, mục đích đưa đến cơ sở massage để làm việc.

Nguồn trinh sát thông tin, nếu không được phát hiện và giải cứu kịp thời, 2 trẻ em nói trên có thể đối mặt với nguy cơ bị bóc lột sức lao động và xâm hại.

Qua vụ việc, lực lượng Công an khuyến cáo gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương cần quan tâm, sát sao hơn với các em, nhất là các bé gái; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, trang bị cho các em những kỹ năng cần thiết để có thể cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn của các đối tượng xấu.

Tác giả: Kim Long

Nguồn tin: baophapluat.vn