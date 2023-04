Giá lăn bánh Vinfast VF8 - chiếc SUV thời thượng đáng để "xuống tiền"

VinFast VF 8 có kích thước gần tương đương chiếc BMW X3, Volkswagen ID.4 và Kia EV6. Xe có chiều dài 4.750mm, trục cơ sở 2.950mm, tức ngắn hơn 190mm so với Lux SA, nhưng trục cơ sở lại nhỉnh hơn 17mm. So với Hyundai Santa Fe, VinFast VF8 ngắn hơn đối thủ 20mm tổng thể nhưng trục cơ sở dài hơn tới 185mm.

Hiện, VinFast VF8 được phân phối trên thị trường với 7 màu: VinFast Blue (màu xanh dương); Sunset Orange (màu cam); Crimson Red (màu đỏ); Brahminy White (màu trắng); Desat Silver (màu bạc); Neptune Grey (màu xám); Jet Black (màu đen).

VinFast VF8 2023 sở hữu thiết kế hiện đại với triết lý “Dynamic Balance - Cân bằng động”. Đầu xe trông khá nhẹ nhàng, uyển chuyển, đậm chất “tương lai”, nhưng vẫn sở hữu phong thái năng động, trẻ trung, ra dáng SUV.

VF8 được trang bị hệ thống chiếu sáng chính công nghệ full LED. Đèn pha/cos tách riêng thành hai bóng ở dạng Projector cho ánh sáng tối ưu. Đèn được tích hợp tính năng tự động bật/tắt, có khả năng thích ứng thông minh hỗ trợ người lái di chuyển trong thời tiết xấu. Phía trên là dải LED định vị ban ngày.

Về phần nội thất, VF8 sở hữu không gian nội thất tinh tế, tích hợp loạt công nghệ tiên tiến. Cả hai phiên bản Eco và Plus đều được trang bị màn hình cảm ứng 15,6 inch đặt ở trung của bảng điều khiển. Màn hình cảm ứng lớn giúp giảm thiểu số lượng nút bấm vật lý, đồng thời đơn giản hóa giao diện. Với sự hỗ trợ trực quan của màn hình độ phân giải cao này, người lái và hành khách có thể dễ dàng điều hướng và tận hưởng cảm giác lái toàn diện trên mọi hành trình. Công nghệ hiển thị cảnh báo trước (HUD) đủ màu chiếu lên kính chắn gió để cung cấp các giải pháp thông minh theo dõi thông tin cần thiết của xe trong khi vẫn đảm bảo người lái xe luôn quan sát đường đi. Phiên bản Eco có ghế ngồi bọc da công nghiệp; ghế lái chỉnh điện 8 hướng và tích hợp sưởi. Trong khi đó, ghế ngồi của phiên bản Plus được bọc da thật; ghế lái chỉnh điện 12 hướng, tích hợp bộ nhớ vị trí, đi kèm với tính năng sưởi và thông gió.

Xe hỗ trợ đầy đủ kết nối điện thoại, Wifi/Bluetooth, cổng sạc USB… Hệ thống âm thanh của bản Plus gồm 10 loa, bản Eco 8 loa.

Điều hòa của cả hai phiên bản VinFast VF8 đều dùng loại tự động 2 vùng, có cửa gió riêng cho hàng ghế sau. Bên cạnh đó còn thêm chức năng lọc không khí cabin Combi 1.0 giúp xe luôn sạch sẽ, không bị ám mùi.

Về trang bị an toàn, VinFast VF8 2023 được trang bị 11 túi khí cùng hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS như: Hỗ trợ di chuyển khi đường đang ùn tắc, trợ lái trên cao tốc, tự động chuyển làn an toàn, hỗ trợ đỗ xe toàn phần (người lái ngồi trong xe), tự đỗ (người lái giám sát ngoài xe), triệu tập xe thông minh. Về điểm này VF8 có lợi thế hơn so với các đối thủ cùng phân khúc.

