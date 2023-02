Các xe này đều do VinFast sản xuất từ tháng 9/2022 đến tháng 2/2023. Các xe VinFast VF 8 Eco và Plus được trang bị hệ thống phanh đĩa với bộ kẹp phanh được liên kết với khớp nối chịu lực. Do lỗi lắp ráp linh kiện nên có khả năng bu-lông kết nối bộ kẹp phanh (Caliper) cầu trước với khớp nối chịu lực (Knuckle) bị lỏng khi xe vận hành, dẫn đến nguy cơ có khả năng làm giảm tác dụng của phanh phía trước.

VinFast thông báo triệu hồi 2.781 xe VF 8 Eco và VF 8 Plus.



Lỗi trên được VinFast phát hiện thông qua quá trình kiểm tra, thử nghiệm thường xuyên trên thực địa. Đến thời điểm hiện tại, VinFast chưa ghi nhận bất kỳ sự cố và phản ánh nào từ khách hàng liên quan đến lỗi này trên các xe đã bán ra thị trường.

Để khắc phục triệt để vấn đề, VinFast quyết định triển khai chương trình triệu hồi đối với 2.781 xe trong diện bị ảnh hưởng để kiểm tra và thay thế miễn phí bu-lông mới với vòng đệm và lực siết phù hợp.

VinFast sẽ thông báo trực tiếp tới từng chủ xe trong diện bị ảnh hưởng để sắp xếp lịch khắc phục miễn phí. Dự kiến, tổng thời gian xử lý là khoảng 30 phút.

Hiện tại, VinFast đã báo cáo thông tin và xin phê duyệt kế hoạch triển khai chương trình triệu hồi xe VF 8 tới Cục Đăng kiểm Việt Nam. Dự kiến, kể từ ngày 19/2/2023, khách hàng có thể mang xe đến các cơ sở showroom, xưởng dịch vụ VinFast trên toàn quốc để được kiểm tra và khắc phục hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, khách hàng còn được tặng voucher trị giá 1 triệu đồng/xe để sử dụng vào các dịch vụ của VinFast.

Tác giả: Ngọc Vy

Nguồn tin: Báo VTC News