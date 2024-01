Gia cảnh éo le của Phó trưởng Công an phường hy sinh khi làm nhiệm vụ

Từ hôm qua đến nay (14/1), cán bộ và chiến sỹ Công an TP Huế và tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn đang thay nhau túc trực bên linh cữu Trung tá Trần Duy Hùng (SN 1983, Phó trưởng Công an phường Thuỷ Vân, TP Huế) - người hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ trấn áp tội phạm.

Nơi diễn ra tang lễ Trung tá Trần Duy Hùng là căn nhà nhỏ nằm khuất sâu trong con ngõ hẹp trên đường Trường Chinh, TP Huế. Người thân, đồng đội, bà con lối xóm tiếc thương trước sự hy sinh dũng cảm của anh.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế thăm hỏi, động viên thân nhân của Trung tá Trần Duy Hùng. (Ảnh: CACC)

Theo ông Trần Văn Kháng - Phó Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 6, phường An Đông, TP Huế (nơi Trung tá Trần Duy Hùng và gia đình cư trú) hoàn cảnh hiện tại của Trung tá Trần Duy Hùng khá éo le. Là em trai trong nhà nhưng Trung tá Hùng lại là trụ cột của cả gia đình khi anh trai đang mắc bệnh hiểm nghèo.

Vợ Trung tá Trần Duy Hùng là chị Trần Thị Kim Anh công việc chưa ổn định - làm kế toán theo ca cho một nhà máy sản xuất nước đá ở phường An Tây. Con của Trung tá Hùng đang theo học lớp 5. Mẹ anh dù năm nay tuổi cao nhưng hàng ngày vẫn ngồi bán nước ở vỉa hè đường Trường Chinh để có thêm đồng ra, đồng vào.

Do đặc thù công việc nên hằng ngày vợ Trung tá Trần Duy Hùng phải đi làm từ sớm. Do đó, trước khi đến cơ quan làm việc, Trung tá Trần Duy Hùng thường phải thay vợ chăm sóc con nhỏ và anh trai.

Bà Hoàng Thị Xuân, hàng xóm cận kề với nhà Trung tá Trần Duy Hùng cho biết, gia đình anh Hùng chuyển về sinh sống tại căn nhà trong Kiệt 137, đường Trường Chinh hơn 10 năm. Anh Hùng là người hiền lành, mẫu mực và sống có trách nhiệm, được bà con lối xóm quý mến.

Trung tá Trần Duy Hùng sinh ra trong gia đình truyền thống khi có bố cũng là cán bộ công tác trong ngành công an nhưng mất sớm. Nối nghiệp bố, sau khi tốt nghiệp đại học, anh được tuyển vào phục vụ trong ngành công an và có thời gian dài làm cảnh sát khu vực Công an phường An Tây (TP Huế).

Tháng 10/2021, Trung tá Trần Duy Hùng được điều động, bổ nhiệm làm Phó Trưởng Công an phường Thủy Vân. Với vai trò lãnh đạo, anh luôn bám sát cơ sở, tận tâm, trách nhiệm với công việc. Khi nhận tin báo có vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, anh luôn có mặt kịp thời để xử lý, giải quyết đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Ban giám đốc Công an Thừa Thiên - Huế đến viếng Trung tá Trần Duy Hùng. (Ảnh: CACC)

Nghe tin Trung tá Trần Duy Hùng hy sinh, người dân và cán bộ, lãnh đạo ở phường An Tây nơi Trung tá Hùng có thời gian hơn 13 năm công tác cũng không khỏi xót xa.

Bà Phạm Thị Phương Mai - nguyên Chủ tịch UBND phường An Tây cho biết, khi biết thông tin Trung tá Trần Duy Hùng bị kẻ có dấu hiệu loạn thần đâm trọng thương, rất nhiều người dân, người quen ở phường gọi điện cho bà để hỏi thăm tình hình sức khoẻ của anh. Khi nghe anh hy sinh ai cũng thương tiếc, nhiều người nghẹn ngào không nói nên lời.

Trong mắt người dân và những cựu lãnh đạo ở phường An Tây, Trung tá Trần Duy Hùng luôn là người cán bộ công an nhiệt tình trong công việc, gần gũi với dân. Thời gian Trung tá Trần Duy Hùng công tác tại phường An Tây có không ít thanh niên ăn chơi, lêu lổng ở địa phương được anh vận động, cảm hoá và trở thành công dân tốt, có công việc ổn định.

Sau khi Trung tá Trần Duy Hùng hy sinh, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang làm hồ sơ liên quan đến các chế độ chính sách cho anh.

...

Theo ông Phan Thiên Định - Bí thư Thành uỷ TP Huế, thấu hiểu gia cảnh của Trung tá Trần Duy Hùng nên Thường trực Thành ủy thống nhất sẽ tạo điều kiện, bố trí việc làm phù hợp, ổn định cho vợ của anh.

Đồng đội thay nhau túc trực bên linh cữu anh.

Như VTC News đưa tin, khoảng 17h40 ngày 12/1, trực ban Công an phường Thuỷ Vân tiếp nhận thông tin Nguyễn Tấn Sang (SN 1999, ngụ phường Thuỷ Vân, TP Huế) có hành vi chặn các phương tiện, không cho lưu thông trên đường Lê Đức Anh. Trung tá Trần Duy Hùng trực chỉ huy đã điều động tổ công tác gồm 4 người đến hiện trường giải quyết.

Tổ công tác nhắc nhở và yêu cầu Sang rời khỏi khu vực đường Lê Đức Anh để đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện nhưng Sang không chấp hành. Hắn còn tỏ thái độ hung hăng với tổ công tác.

Trước diễn biến phức tạp, tổ công tác điện báo Trung tá Trần Duy Hùng trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo. Tại đây, Trung tá Hùng cùng tổ công tác tiếp tục vận động và nhắc nhở nhưng Sang không những không chấp hành mà còn có thái độ hung hăng hơn và xô xát với tổ công tác.

Sau đó, Sang vùng chạy vào nhà rồi lấy một con dao lao ra tấn công tổ công tác. Trung tá Trần Duy Hùng và tổ công tác áp sát khống chế Sang và tước hung khí.

Quá trình khống chế, Trung tá Hùng bị Sang đâm nhiều nhát vào vùng cổ, ngực. Sau đó, Trung tá Trần Duy Hùng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế nhưng anh đã không qua khỏi lúc 18h10 cùng ngày.

Hiện Nguyễn Tấn Sang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tạm giữ để điều tra hành vi giết người.

Ngày 13/1, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ Đại úy lên Trung tá đối với Đại uý Trần Duy Hùng. Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, tang lễ Trung tá Trần Duy Hùng được tổ chức tại nhà riêng số 35/137 đường Trường Chinh (phường An Đông, TP Huế). Lễ viếng từ 17h ngày 13/1. Lễ truy điệu lúc 14h ngày 19/1 và lễ đưa tang lúc 5h30 ngày 20/1. Linh cữu Trung tá Trần Duy Hùng được an táng tại nghĩa trang gia đình tổ 4, phường Thuỷ Phương, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

