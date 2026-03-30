Ghen tuông vì bác sĩ nam khám cho vợ bầu, chồng đến đại náo bệnh viện, đòi "mai ly hôn" và húc đầu vào tường tự tử

Mới đây, một người đàn ông tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc khi đưa người vợ đang mang thai đi khám thai tại bệnh viện phụ sản địa phương đã bất ngờ mất kiểm soát cảm xúc.

Do không hài lòng với việc bác sĩ tiếp nhận là nam giới, anh ta đã đại náo sảnh bệnh viện, gào thét "để người ta xem hết rồi, không sống nữa, mai ly hôn", thậm chí còn lao đầu vào tường có ý định tự tử. Phía bệnh viện sau đó phản hồi rằng khi đăng ký khám có thể lựa chọn giới tính bác sĩ, đồng thời nhấn mạnh trong mắt bác sĩ không phân biệt giới tính bệnh nhân, họ chỉ chịu trách nhiệm chữa bệnh.

Theo báo cáo từ Cực Mục Tân Văn, vào ngày 26 tháng 3, một cư dân mạng đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông hộ tống vợ bầu đến Bệnh viện Phụ sản thành phố Trường Xuân. Sau khi biết bác sĩ khám là nam, anh ta đã có những hành động quá khích.

Trong đoạn video, người đàn ông suy sụp tinh thần, gào thét giữa sảnh bệnh viện: "Để người ta xem hết rồi, không sống nổi nữa, ngày mai ly hôn!". Khi người bạn đi cùng khuyên ngăn "sao ông hẹp hòi thế", người đàn ông đáp trả "tôi buộc phải hẹp hòi", sau đó lao thẳng vào quầy hướng dẫn của bệnh viện định húc đầu tự tử. Dù được bạn bè ngăn cản, anh ta vẫn vô cùng kích động: "Ông nói tôi một tiếng đi, hôm nay tôi nhất định phải chết ở cái bệnh viện này". Sau đó, các nhân viên y tế đã phải đến để khuyên giải.



Sự việc bùng nổ tranh luận: Cư dân mạng chỉ trích người chồng cổ hủ

...

Sau khi đoạn video được lan truyền, cư dân mạng đã nhanh chóng để lại nhiều bình luận chỉ trích tư tưởng lạc hậu của người đàn ông: "Bây giờ rất nhiều bác sĩ đỡ đẻ là nam, thế thì không đẻ con nữa à? Thời đại nào rồi?", "Khám thai thì cũng chỉ lấy máu với siêu âm thôi chứ, lộ cái bụng ra mà anh ta đã không chịu nổi rồi sao?", "Sau này anh ta có chê vợ không còn trong trắng không, thật là cực đoan".

Nhiều người chỉ trích người đàn ông



Về vấn đề này, bác sĩ Hứa Siêu – một blogger nổi tiếng – thẳng thắn nhận định việc gặp bác sĩ nam khi khám thai là chuyện rất bình thường. Nếu ngay cả việc siêu âm cũng không chấp nhận được, thì sau này nếu sinh mổ gặp bác sĩ gây mê hay bác sĩ phẫu thuật là nam thì tính sao? Ông mô tả hành vi của người đàn ông này hoàn toàn là sự "cố chấp".

Bệnh viện: Có thể chọn giới tính bác sĩ khi đăng ký, bác sĩ không phân biệt nam nữ

Ngày 27 tháng 3, Bệnh viện Phụ sản thành phố Trường Xuân phản hồi rằng sự việc này không thuộc phạm vi tranh chấp y tế, phía bệnh viện đã trấn an thai phụ và gia đình.

Nhân viên bệnh viện nhấn mạnh rằng dù có bác sĩ nam nhưng tỷ lệ bác sĩ nữ vẫn cao hơn. Nếu người nhà cảm thấy e ngại, họ có thể chọn bác sĩ nữ thông qua ảnh đại diện trên hệ thống đăng ký khám, hoặc đề nghị thay đổi trước khi thực hiện kiểm tra. "Việc gặp bác sĩ nam khi khám tại bệnh viện là rất bình thường. Đối với bác sĩ, bệnh nhân không phân biệt giới tính, họ chỉ đang khám bệnh cho bạn mà thôi".

Nguồn: HK01

Tác giả: Chi Chi

Nguồn tin: phunumoi.net.vn

