Gây trọng án ở quán bia vì... gọi nhau bằng 'thằng'

Tổ công tác Công an xã đã đến ngay hiện trường xác minh và xác định: Khoảng 19h cùng ngày, các anh: Nguyễn Tiến Thành, Nguyễn Văn Khải (đều trú tại thôn Tông Phố) và anh Nguyễn Văn Lương (trú tại thôn Tông Xá); Phạm Văn Sản (trú tại thôn Lê Hà), cùng xã Trần Phú, ngồi uống bia tại quán của anh Dũng. Một lúc sau, Thân Văn Quân (SN 2002, trú tại thôn Linh Khê, xã Trần Phú), đến ngồi cùng bàn uống bia.

Đối tượng Quân



Được một lúc, các anh Thành và Sản đi về trước. Quân nói với theo: "Hai thằng về nhé". Nghe vậy, anh Sản quay lại hỏi: “Thằng á?”, rồi anh Sản và Quân cãi vã, lao vào đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn.

Không dừng lại ở đó, Quân bất ngờ rút dao từ trong túi quần 2 nhát trúng mạn sườn và chân anh Sản rồi nhảy lên xe máy phóng chạy. Anh Sản được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hải Dương, rồi chuyển lên bệnh viện ở Hà Nội, may mắn qua cơn nguy kịch. trong khi đó Quân lấy xe máy bỏ trốn.

... Cơ quan Công an dẫn giải đối tượng Quân



Xác định Thân Văn Quân đã từng đi cai nghiện bắt buộc và có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý, Công an xã Trần Phú đã báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự CATP, đồng thời chỉ đạo cán bộ chiến sỹ tập trung xác minh các mối quan hệ của đối tượng. Đồng thời, cơ quan Công an liên hệ người có ảnh hưởng tới đối tượng để vận động Quân đầu thú.

Đến khoảng 0h ngày 16-7, Thân Văn Quân đã đến trụ sở Công an xã Trần Phú xin đầu thú. Công an xã Trần Phú đã hoàn thiện hồ sơ ban đầu, bàn giao Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố ra Quyết định tạm giữ hình sự đối tượng về hành vi Giết người.

