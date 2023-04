Gần 1.200 "mắt thần" giám sát bình yên TP Hà Tĩnh

Là một trong những địa bàn trung tâm của TP Hà Tĩnh, tập trung nhiều cơ quan, đoàn thể và khu vực thường tập trung đông người như chợ tỉnh, sân vận động, nhà thi đấu thể dục thể thao nên trước đây, địa bàn phường Nam Hà thường xảy ra các vấn nạn về trộm cắp tài sản. Có những vụ việc xảy ra vào lúc đêm khuya, rạng sáng nên gây ra không ít khó khăn cho lực lượng Công an trong quá trình đấu tranh, truy tìm thủ phạm.

Hình ảnh do camera từ 15 phường, xã truyền dữ liệu về Trung tâm giám sát an ninh TP Hà Tĩnh.



Trước thực trạng đó, từ năm 2017, dưới sự tham mưu của lực lượng Công an, UBND phường Nam Hà đã phát động, vận động các cơ quan, doanh nghiệp và toàn dân triển khai mô hình lắp đặt camera giám sát ANTT từ nguồn lực xã hội hóa. Chương trình đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các tổ chức, cá nhân nên chỉ sau một thời gian rất ngắn, với số tiền xấp xỉ 300 triệu đồng, toàn phường đã lắp đặt được 65 mắt camera phục vụ giám sát ANTT. "Thông qua hệ thống camera giám sát, đã giúp cho chính quyền cũng như lực lượng Công an phường kịp thời phát hiện một số vụ việc vi phạm về ANTT, trật tự an toàn xã hội cũng như đấu tranh làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật như trộm cắp, gây rối trật tự nơi công công, vi phạm về vệ sinh môi trường", Trung tá Phan Huy Hà, Trưởng Công an phường Nam Hà cho biết.

Thấy được hiệu quả thiết thực từ mô hình lắp đặt camera giám sát ANTT trên địa bàn phường Nam Hà, các địa phương khác trên toàn TP Hà Tĩnh đã đồng loạt phát động toàn dân tham gia phong trào lắp đặt camera giám sát. Theo đó, trong 5 năm qua, tất cả 15/15 phường, xã đã triển khai thực hiện và đã lắp đặt được hơn 1.187 mắt camera giám sát ANTT, với nguồn kinh phí gần 4 tỷ đồng, trong đó 2,8 tỷ đồng huy động từ nguồn lực xã hội hóa. Trong số này, có 725 mắt camera tập trung kết nối hình ảnh về trụ sở Công an các phường, xã và gần 1.000 mắt camera của các cơ quan, trường học, gia đình được chỉnh hướng ra các trục đường, khu vực công cộng, điểm nút giao thông để giám sát tình hình ANTT, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Thiếu tá Trần Quang Đạt, Phó Trưởng Công an TP Hà Tĩnh cho biết: Trong những năm vừa qua, để chủ động trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội và đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an TP Hà Tĩnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành phố ban hành các văn bản, chỉ thị về việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động từ nguồn lực xã hội hóa lắp đặt camera giám sát an ninh trên các địa bàn trọng điểm, trong các khu dân cư giám sát tình hình ANTT, trật tự công cộng, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Sau khi "phủ kín" tại các điểm công cộng với gần 2.000 mắt camera, thời gian gần đây Công an thành phố và các phường, xã tiếp tục vận động các hộ gia đình đầu tư kinh phí lắp đặt thêm 116 mắt camera giám sát tại các khu nhà trọ.

Từ những mắt camera giám sát ANTT trên địa bàn đã giúp cho lực lượng chức năng điều tra khám phá nhiều vụ trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối an ninh, trật tự nơi công cộng, các vụ tai nạn giao thông xảy ra. Theo đó, từ năm 2018 đến nay, hệ thống camera giám sát đã giúp Công an thành phố và các phường, xã điều tra làm rõ trên 415 vụ việc liên quan đến ANTT, trong đó khởi tố 118 vụ việc, xử lý hành chính 297 vụ việc. Thực tế cũng đã ghi nhận, mô hình "Camera giám sát ANTT" phần nào tác động đến tâm lý tội phạm như đắn đo, e ngại, không manh động, liều lĩnh như trước khi chưa lắp đặt hệ thống.

Theo Thiếu tá Đạt, việc lắp đặt camera giám sát ANTT không những giúp cho cơ quan chức năng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT, an toàn giao thông, mà thông qua mô hình này có thể nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho mỗi người dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Thực tế cho thấy, ở các phường, xã đã triển khai mô hình lắp đặt camera giám sát ANTT, tình hình tội phạm đã được kiềm chế, an ninh an toàn khu dân cư được đảm bảo, các vấn đề trật tự đô thị, vệ sinh môi trường cũng từng bước được giải quyết, góp phần xây dựng đô thị ngày một văn minh.



