Gã chồng quái đản: Đánh thuốc mê vợ để cho 72 người lạ cưỡng hiếp

Bà Gisèle Pélicot (giữa) đến tòa án trong phiên tòa xét xử vụ người chồng chuốc thuốc mê bà trong gần 10 năm và mời những người lạ đến cưỡng hiếp bà tại nhà riêng của họ ở Mazan, thị trấn nhỏ ở miền nam nước Pháp. Ảnh chụp tại Avignon, Pháp hôm 2-9 - Ảnh: AFP

Theo báo Washington Post ngày 3-9, tuần này phiên tòa xét xử một người đàn ông bị cáo buộc nhiều lần đánh thuốc mê vợ và mời hơn 70 người đàn ông tới cưỡng hiếp bà trong lúc mê man đã diễn ra tại Avignon, Pháp.

Nghi phạm thấy xấu hổ

Vụ việc này đã dẫn tới các cuộc biểu tình bên ngoài tòa án và gây chấn động nước Pháp.

Các công tố viên cho biết trong gần 10 năm, người đàn ông có tên Dominique Pélicot (71 tuổi) đã nghiền thuốc chống lo âu có tác dụng an thần, bỏ vào bữa tối của vợ.

Xét xử gã chồng 10 năm đánh thuốc mê vợ rồi mời 72 người lạ cưỡng hiếp - Nguồn: Reuters

Ông đã sử dụng các nền tảng trực tuyến để mời những người đàn ông khác tới tấn công tình dục vợ tại nhà của cặp đôi này và những địa điểm khác mà gia đình sử dụng.

Theo thông tin từ ông Stéphane Babonneau, một trong các luật sư của nạn nhân (72 tuổi), người phụ nữ này đã yêu cầu phiên tòa diễn ra công khai. Bà tuyên bố muốn thế giới biết được chuyện gì đã xảy ra với mình. Bà cũng tiết lộ tên đã kết hôn của mình là Gisèle Pélicot.

Có mặt tại tòa án vào hôm 2-9, người phụ nữ này đã mặt đối mặt với chồng cũ và 50 nghi phạm khác - những người mà cảnh sát cáo buộc nằm trong số những kẻ đã tấn công tình dục bà trong khoảng năm 2011 - 2020.

Luật sư Babonneau cho biết ông Dominique Pélicot đã không phản đối bất kỳ thông tin nào được đưa ra trong vụ án.

Phát biểu trước báo giới hôm 2-9, bà Béatrice Zavarro - luật sư của ông Dominique Pélicot - nói rằng thân chủ của bà "xấu hổ về những gì ông đã làm", theo báo Le Monde.

"Ông ấy thừa nhận những gì mình đã làm và không hề có một chút sự phản kháng nào kể từ đầu" - bà Béatrice Zavarro nói thêm.

Không nước hoa, khói thuốc lá hay bao cao su

Theo báo Le Monde, ông Dominique Pélicot cho biết những người đàn ông trong vụ việc đều biết vợ ông đã bị chuốc thuốc mê và mê man.

Cảnh sát tin rằng ông Dominique Pélicot đã đưa ra những quy tắc nghiêm ngặt trong quá trình mời những người khác tới cưỡng hiếp vợ mình. Trong số đó, những người đàn ông này không được có mùi nước hoa hoặc khói thuốc lá để tránh đánh thức vợ ông và họ không được dùng bao cao su.

Ông Dominique Pélicot - Ảnh: DAILY MAIL/DR



Một số bị cáo nói rằng họ cứ nghĩ cặp đôi này là những người thích đổi bạn tình và chẳng hề biết việc nạn nhân không đồng ý với các vụ cưỡng hiếp như vậy.

Theo luật sư Babonneau, tòa án nhận thấy các lập luận của luật sư bào chữa cho những người đàn ông này không đủ giá trị để ngăn việc tiếp tục tiến hành phiên tòa.

Phiên tòa dự kiến kéo dài vài tháng.

Luật sư Babonneau nói rằng vụ án này càng cho thấy vấn đề sử dụng ma túy để tạo điều kiện cho việc lạm dụng tình dục không chỉ giới hạn ở các hộp đêm, mà còn có thể là tội ác do các thành viên gia đình và những người đáng tin cậy khác thực hiện.

Ông cho biết thân chủ của ông hy vọng vụ án này sẽ giúp nâng cao nhận thức về tình trạng phổ biến của cái gọi là "sự khuất phục bằng hóa chất" ở Pháp. Đây là hành vi chuốc thuốc mê người khác mà không được đồng ý nhằm mục đích cưỡng hiếp, trộm cắp...

Luật sư Babonneau cho biết nạn nhân cũng muốn khơi dậy cuộc thảo luận rộng hơn về những rủi ro bạo lực và lạm dụng tình dục mà phụ nữ phải đối mặt ở Pháp.

Những vết sẹo về thể chất và tâm lý

Truyền thông Pháp cho biết vợ chồng ông Pélicot đã kết hôn hơn 50 năm và có ba người con.

Ông được đào tạo làm thợ điện và làm việc trong nhiều ngành khác nhau trong suốt sự nghiệp của mình. Còn người vợ giữ vị trí quản lý tại công ty điện lực nhà nước Pháp EDF.

Cặp đôi sống ở vùng ngoại ô Paris và chuyển đến Mazan, một thị trấn ở Provence, sau khi nghỉ hưu.

Nhưng đằng sau cuộc sống gia đình bình thường này là một thực tế đen tối hơn.

Theo báo Le Monde, các điều tra viên cho biết nạn nhân đã bị ít nhất 72 người cưỡng hiếp ít nhất 92 lần trong lúc bị mê man.

Các nhà điều tra đã xác định được và buộc tội 51 người. Trong số các bị cáo có các tài xế xe tải, một lính cứu hỏa, một nhà báo... Họ ở độ tuổi 26 - 74. Một số người đã kết hôn và có con. Một số bị cáo cưỡng hiếp nạn nhân 1 lần, trong khi một số bị cáo cưỡng hiếp bà tới 6 lần.

Ảnh chụp tại tòa án ở Avignon, Pháp trong phiên tòa xét xử hôm 2-9 - Ảnh: AFP



Hành vi của ông Dominique Pélicot đã bị chú ý vào năm 2020, sau khi ba người phụ nữ tố ông cố quay phim dưới váy của họ. Cảnh sát đã bắt giữ Dominique Pélicot và tịch thu các thiết bị công nghệ của ông ta, trong đó họ tìm thấy hàng trăm bức ảnh và video ghi lại cảnh vợ ông bị nhiều người đàn ông tấn công tình dục.

Cảnh sát cũng tìm thấy những bức ảnh cho thấy con gái và hai con dâu của cặp đôi này dường như đã bị chụp mà không có sự đồng ý trong lúc họ ở trong phòng tắm hoặc đang ngủ.

Theo luật sư Babonneau, nạn nhân không biết rằng bà đã bị cưỡng hiếp nhiều lần, nhưng đã trải qua các triệu chứng đáng lo ngại, chẳng hạn như mất trí nhớ, rụng tóc, cổ tử cung bị viêm và đau bụng. Bà nghi ngờ mình có thể bị bệnh Alzheimer hoặc ung thư.

Sau đó cảnh sát nói cho bà biết về những gì mà chồng bà đã làm với mình. Khi cảnh sát cảnh báo rằng họ sắp cho bà xem những hình ảnh đau thương từ máy tính của chồng bà, lúc đầu "bà không nhận ra người phụ nữ trong những hình ảnh đó". Và rồi cảnh sát nói với nạn nhân: "Đây là bà".

Luật sư Babonneau cho biết các vụ cưỡng hiếp đã khiến nạn nhân mắc ít nhất 4 căn bệnh lây truyền qua đường tình dục, cũng như chịu các vết sẹo về thể chất và tâm lý khác.

20 năm tù cho người đánh thuốc mê vợ Theo Hãng tin Reuters, ông Dominique Pélicot và những người đàn ông trong vụ việc trên đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù mỗi người nếu bị kết tội. Ông Dominique Pélicot cũng bị cáo buộc có liên quan đến hai vụ án khác: một vụ cưỡng hiếp và giết người vào năm 1991 và một vụ âm mưu cưỡng hiếp năm 1999. Theo truyền thông Pháp, ông Dominique Pélicot phủ nhận sự dính dáng đến vụ án năm 1991, nhưng thừa nhận có liên quan đến vụ âm mưu cưỡng hiếp, sau khi cảnh sát đối chiếu ADN của ông ta thu thập được trong quá trình điều tra vụ tấn công tình dục vợ ông với ADN để lại tại hiện trường vụ án này.

Tác giả: THANH BÌNH

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ