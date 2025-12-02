Đưa con ra khu vui chơi rồi mất hút 2 tiếng cùng 1 cô gái khác, người đàn ông bị phát hiện ngoại tình

Mới đây, một đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội ở Malaysia đã khiến cho dư luận nước này dậy sóng vì hành vi vô trách nhiệm của một ông bố ở nước này.

Thông tin được đăng tải trên trang World Of Buzz cho biết, vụ việc mới xảy ra hôm 25/11 vừa qua tại một sân chơi trong nhà ở một trung tâm thương mại tại thành phố Petaling Jaya, bang Selangor của Malaysia.

Trong đoạn video, một người cha đang bị một phụ huynh khác chất vấn vì đã để đứa con của anh ta một mình tại sân chơi hàng tiếng đồng hồ, khiến người này vì lo cho đứa trẻ mà phải trông hộ.

"Anh không thể để con mình một mình rồi đi lang thang như vậy được!", người đàn ông nói với cha đứa trẻ - người mặc áo hồng trong đoạn video khi anh này quay lại.

Người đàn ông áo hồng cho con đến trung tâm thương mại chơi rồi bỏ đi trong 2 tiếng.

Đáp lại, người cha nói anh ta đã báo cho nhân viên trực tại sân chơi. Nhưng phụ huynh này phản pháo, nói rằng việc trông con không phải là trách nhiệm của nhân viên.

...

Phụ huynh này cũng khẳng định rằng đứa trẻ đã suýt mất tích sau khi đi lang thang ra khỏi khu vực sân chơi hai lần. "Nếu tôi không trông con anh và chúng mất tích thì sao?", người phụ huynh nói. Người đàn ông tốt bụng còn nói thêm rằng anh đã mua nước cho đứa trẻ uống nước. Người cha sau đó đã đề nghị trả tiền nhưng bị từ chối.

"Không sao đâu, tôi sẵn lòng mời cháu món đồ uống đó. Điều quan trọng là anh không thể để con mình lang thang như vậy được", người đàn ông nói.

Người phụ nữ đã đi cùng người đàn ông áo hồng cũng xen vào câu chuyện.

Người phụ nữ ở phía sau, chính là người đã cùng người đàn ông áo hồng "mất tích" suốt 2 tiếng đồng hồ cũng xen vào cuộc trò chuyện, cố gắng giải thích rằng cô ta và người đàn ông chỉ đi vắng một lúc.

Người đàn ông trả lời: "Một lúc thôi à? Đã hai tiếng rồi. Cô có thể kiểm tra camera quan sát để xem bao lâu. Tôi đã ở đây được một đến hai tiếng rồi."

Điều bất ngờ là sau khi đoạn video được tài khoản @cyberjayaviral đăng trên Tiktok, đã có một bình luận của một phụ nữ khiến nhiều người chú ý. Người phụ nữ này cho biết cô chính là vợ của người đàn ông trong video. "Tôi chỉ phát hiện ra anh ta ngoại tình nhờ đoạn video này. Cảm ơn bạn đã giúp đoạn video lan truyền. Người đàn ông trong video là chồng tôi, và anh ấy đang ở bên một người phụ nữ khác", người phụ nữ viết.

Tác giả: Gia Linh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn