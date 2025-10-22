Du khách Philippines "sốc" trước bát cơm ở Việt Nam

Du lịch Việt Nam từ lâu đã ghi dấu trong lòng du khách quốc tế nhờ sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên, văn hóa và ẩm thực. Không chỉ có những danh lam thắng cảnh nổi tiếng hay ẩm thực phong phú, đôi khi chính những điều giản dị nhất - như một bát cơm trắng thôi - cũng đủ khiến khách nước ngoài ấn tượng và nhớ mãi.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một bài đăng của nhóm du khách Philippines vừa có chuyến đi Sa Pa (Lào Cai, Việt Nam). Trong hành trình thưởng thức ẩm thực địa phương, họ ghé vào một nhà hàng ở trung tâm và gọi bữa ăn gồm nhiều món Việt đặc trưng. Khi gọi thêm cơm, vì nhóm khá đông, họ yêu cầu phục vụ mang ra 5 bát. Thế nhưng, điều bất ngờ là nhân viên nhà hàng mỉm cười nói rằng: "Chỉ cần một bát thôi là đủ". Và quả thật họ đã rất bất ngờ khi bát cơm được mang ra.

Theo chia sẻ, khi bát cơm được mang ra, tất cả đều "sốc" thật sự: phần cơm trắng đầy ú ụ trong tô lớn, đủ cho cả 5 người ăn thoải mái. Trong bài đăng, họ hài hước chú thích: "When in Vietnam: 66 Pesos rice bowl sobra pa sa 5 Pax" (Ở Việt Nam: Một tô cơm giá 66 Peso mà đủ cho 5 người ăn). Tính ra, 66 Peso tương đương chỉ khoảng 30.000 đồng Việt Nam - mức giá mà theo họ là "không tưởng" cho một phần ăn quá dồi dào như vậy. Biểu tượng vô cùng sốc và ngạc nhiên đã cho thấy cảm xúc của họ khi chứng kiến bát cơm "siêu to" này.

Bài đăng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của cư dân mạng Việt Nam. Dưới phần bình luận, nhiều người chia sẻ rằng việc cơm ở Việt Nam không chỉ rẻ mà còn ngon, đặc biệt là ở các quán ăn bình dân hoặc nhà hàng truyền thống. Có người còn nói vui rằng:

- "Một số quán ăn bạn có thể được ăn cơm thêm miễn phí, ăn được bao nhiêu là do bạn."

...

- "Nhà hàng Dao Đỏ này gạo siêu ngon nữa, trước đoàn mình ăn còn nhờ nhân viên mua hộ mấy chục ký mang về."

- "Đây là nhà hàng đó, còn có nhiều nơi rẻ hơn nữa kia."

Không chỉ là câu chuyện vui về bát cơm "siêu to khổng lồ", trải nghiệm của nhóm du khách Philippines còn phản ánh nét đáng yêu trong văn hóa ẩm thực Việt - nơi mà sự hiếu khách, hào phóng và giản dị luôn được đặt lên hàng đầu. Một bữa cơm không chỉ là món ăn, mà còn là tấm lòng của người Việt - đong đầy như chính bát cơm trắng được mang ra kia.

Trong bức ảnh được chia sẻ, hình ảnh bát cơm trắng đầy đặn giữa bàn ăn khiến nhiều người Việt cũng bật cười vì quá quen thuộc. Thế nhưng, với những vị khách đến từ xa, đó lại là một kỷ niệm khó quên - một minh chứng nhỏ bé cho sự "ấm no" và thân tình của ẩm thực Việt Nam.

(Nguồn: TikTok @adummmp)

Tác giả: Châu Anh