Dự án đền thờ tổ nghề ca trù thành nơi... chăn vịt, chính quyền nói gì?

Clip: Mục sở thị dự án đền thờ tổ nghề ca trù hơn 10 tỷ đồng… thành nơi chăn vịt.
Dự án trùng tu, khôi phục đền Xứ tại thôn Phú Vinh, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh, trên diện tích 0,5ha với tổng mức đầu tư gần 11,3 tỷ đồng.
Vào tháng 4/2026, có mặt tại dự án này, phóng viên ghi nhận công trình mới thi công xong tường rào.
Điều đáng nói, ngay trước cổng, người dân dùng để nuôi vịt. Hình ảnh này không chỉ gây lãng phí nguồn lực đầu tư mà còn làm tổn hại đến ý nghĩa văn hóa vốn có của dự án.
Trong khi đó, khuôn viên đền Xứ vẫn là bãi đất trống cỏ cây mọc um tùm. Thiếu vắng người quản lý, không gian văn hóa này nhanh chóng xuống cấp.
Bà Nguyễn Thị Hạnh, người dân địa phương, thở dài: “Dự án này dừng thi công từ rất lâu rồi, không biết khi nào mới làm lại. Để thì phí, mà dừng thì tiếc. Người dân rất mong dự án xây đền Xứ hoàn thành, trở thành trung tâm ca trù của địa phương”.
Ca trù Cổ Đạm mang nặng tiếng nói ân tình, đậm đà bản sắc dân tộc, được lưu truyền từ đời này qua đời khác. Năm 2009, ca trù đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) vinh danh, công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp.
Bởi vậy, năm 2017, dự án trùng tu, khôi phục đền Xứ được triển khai với mục đích thờ 2 vị tổ nghề ca trù và cũng là nơi sinh hoạt, biểu diễn ca trù.
Tuy nhiên, do không có kinh phí nên từ cuối năm 2018, đơn vị thi công quyết toán phần đã xây dựng, mua sắm với số tiền 2 tỷ đồng và dự án dừng lại từ đó đến nay.
Trao đổi với phóng viên Người Đưa Tin, ông Trịnh Quang Luật, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Cổ Đạm, cho biết, do nguồn vốn thiếu dẫn đến dự án dang dở đến nay. Để tháo gỡ việc này, vừa qua, HĐND xã đưa dự án vào kế hoạch xây dựng trong giai đoạn sắp tới. “Địa phương đã đề xuất với cấp trên để có sự hỗ trợ về nguồn kinh phí, đồng thời kêu gọi các nguồn xã hội hóa, con em xa quê ủng hộ để tái khởi động dự án. Khi tìm được nguồn lực, địa phương sẽ lập tức hoàn thành các hạng mục còn lại để dự án sớm đi vào hoạt động”, ông Luật nói.
Tác giả: Anh Ngọc
Nguồn tin: nguoiduatin.vn