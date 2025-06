Dự án biệt thự nghỉ dưỡng hơn 240 tỉ đồng sau 8 năm vẫn “án binh bất động”

Your browser does not support the video tag.

Clip toàn cảnh dự án khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng hơn 240 tỉ đồng sau 8 năm vẫn chỉ là bãi đất trống.

Dự án khu khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng Lộc Hà được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2017. Chủ đầu tư là Công ty CP Quốc tế Lộc Hà, với tổng vốn đăng ký hơn 240 tỉ đồng. Dự án thực hiện trên diện tích 8,77 ha đất tại xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà cũ (sáp nhập với huyện Thạch Hà từ ngày 1-1).

Theo quy hoạch ban đầu, dự án sẽ xây dựng đồng bộ nhiều hạng mục: khách sạn nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 3 sao (80–100 phòng, cao 5 tầng), khu nhà hàng ẩm thực – giải khát, khu dịch vụ – giải trí, văn phòng điều hành, 83 căn biệt thự nghỉ dưỡng (30 căn song lập, 53 căn đơn lập) để bán và cho thuê; văn phòng điều hành dự án; các công trình phụ trợ, hệ thống cây xanh…

Dự án có thời gian hoạt động 50 năm và tiến độ thực hiện 36 tháng kể từ ngày ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. Mục tiêu của dự án nhằm khai thác tiềm năng du lịch sẵn có tại địa phương, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về văn hóa tinh thần của du khách, giải quyết việc làm cho người lao động, tạo điểm nhấn kiến trúc cảnh quan cho khu vực...

Sau thời gian chậm tiến độ, đến đầu năm 2021, Công ty CP Quốc tế Lộc Hà lại xin điều chỉnh quy hoạch dự án và xin gia hạn thời gian thi công.

Sau gần một thập kỷ, toàn bộ khu đất bên bờ biển vẫn trong tình trạng “án binh bất động”, không có dấu hiệu xây dựng, không có công trình nào được hoàn thành.

... Hiện toàn bộ khu vực dự án vẫn chỉ là một bãi đất hoang, được quây tôn xung quanh. Bên trong, hệ thống đường ống nước dở dang

Máy móc không có, công nhân không thấy, chỉ còn lại vật liệu xây dựng hoen gỉ...

Các cấu kiện chất đống sau thời gian dài “thi gan cùng tuế nguyệt”.

Cỏ mọc um tùm

Một lãnh đạo xã Thịnh Lộc cho biết Dự án Khu khách sạn, nghỉ dưỡng Lộc Hà chậm tiến độ có nhiều nguyên nhân. Trong đó, chủ đầu tư xin tỉnh điều chỉnh một số hạng mục, vướng pháp lý về thay đổi quy hoạch.

Ngoài ra, nhiều hộ dân trong vùng ảnh hưởng không đồng ý với phương án đền bù và có nguyện vọng muốn có khu tái định cư để di dời đến chỗ ở mới.

Việc dự án này chậm triển khai gây lãng phí nguồn lực tài nguyên đất đai, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của địa phương.



Tác giả: Vĩnh Gia

Nguồn tin: Báo Người Lao Động