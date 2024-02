Bắt quả tang 20 'con bạc' chơi xóc đĩa tại... nhà văn hóa

Các đối tượng liên quan tại cơ quan Công an (Ảnh CA).



Theo Công an huyện Ba Vì, qua công tác nắm tình hình địa bàn dịp trước và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhiều địa phương tổ chức “Lễ hội đầu Xuân”, trong đó có biểu hiện một số đối tượng lợi dụng việc tổ chức lễ hội để tổ chức đánh bạc.

Công an huyện Ba Vì đã chủ động các phương án tuyên truyền, kết hợp đấu tranh mạnh mẽ để triệt xóa, góp phần bảo đảm an ninh trật tự.

Ngày 19/2, Công an huyện đã bắt quả tang 20 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại nhà văn hoá thôn thuộc xã Tiên Phong..

...

Tang vật thu giữ gồm: bát sứ, đĩa sứ và 4 quân vị; tổng số tiền thu được là gần 37 triệu đồng, 14 xe máy, và 20 điện thoại di động.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra mở rộng vụ việc, điều tra làm rõ.

Công an huyện Ba Vì cũng cho biết, thời gian tới, để bảo đảm an ninh trật tự, Công an huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các đội nghiệp vụ và Công an các xã, thị trấn nắm tình hình địa bàn và đấu tranh mạnh với loại tội phạm này để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Đăng Chung

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại