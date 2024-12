Đồng Nai: Hai Phó giám đốc sở cùng bị C03 - Bộ Công an bắt

Ngày 7/12, ông Đông bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) bắt tạm giam về hành vi Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ; Phạm Minh Quân, chuyên viên Sở Giao thông vận tải Đồng Nai, bị bắt về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Mộng Thu, Phó giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, bị khởi tố, được tại ngoại hầu tra.

Nhà chức trách cũng thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc và nơi ở của các bị can, thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ án.

Cựu Phó Giám đốc Sở GTVT Đồng Nai Dương Văn Đông.



Động thái này được Bộ Công an đưa ra sau khi mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Trung tâm Dạy lái xe Sài Gòn, TP. Biên Hòa, do Hồ Đình Thái Hòa làm Giám đốc. Các bị can bị xác định có sai phạm trong quy trình cấp chứng chỉ nghề, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cho các học viên ở trung tâm này.

Trước đó, hồi tháng 4/2023, Bộ Công an đã bắt tạm giam ông Hòa về tội Giả mạo trong công tác. 8 tháng sau, ông này bị khởi tố thêm tội Nhận hối lộ với cáo buộc nhận tiền để bỏ qua sai phạm trong sát hạch lái xe.

Ông Bùi Đình Thỏa, cựu phó giám đốc, phụ trách Phòng Đào tạo Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn, bị bắt với cáo buộc Đưa hối lộ. Bà Nguyễn Thị Mỹ Nhân, Phó phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai và nhân viên dưới quyền Nguyễn Nhân Cường bị điều tra tội Nhận hối lộ.

Đặng Thái Hân, cựu phó giám đốc phát triển thị trường Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư giáo dục nghề nghiệp K27, bị cáo buộc tội Giả mạo trong công tác.

C03 xác định các bị can đã có hành vi đưa, nhận tiền để bỏ qua sai phạm trong quá trình đào tạo, sát hạch lái xe xảy ra tại Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn. Hành vi này bị cho là gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho người học lái xe.

Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn thuộc Công ty TNHH phát triển GD&DN 3T do ông Hòa làm giám đốc, thành lập từ năm 2014 theo quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 1/2020 đến tháng 4/2023, trung tâm này đã lập 935 hồ sơ đăng ký đào tạo lái xe và được Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai xác nhận việc đào tạo đối với 63.458 học viên. Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn dạy lý thuyết, thực hành không đúng quy định; giao cho cá nhân ngoài xã hội không có chức năng tự đào tạo lái xe, và hợp thức hóa hồ sơ của học viên. Sau đó, Trung tâm cấp chứng chỉ nghề sơ cấp cho 39.021 học viên trái quy định.

