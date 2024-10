Vì sao dự án BMC Hà Tĩnh bị Bộ Công an đề nghị cung cấp hồ sơ?

Trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, ngoài dự án Nhà máy Bia Toàn Cầu đã chết yểu, đến nay có 2 dự án bất động sản có "dấu ấn" của Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC, gồm dự án Trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn BMC Hà Tĩnh (BMC Plaza), tọa lạc tại số 2 Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh và dự án Trung tâm thương mại, khách sạn villa BMC - Việt Trung tại phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh.

Dự án BMC Việt Trung sau gần 8 năm vẫn đang là một bãi đất hoang án ngữ cửa ngõ phía nam TP Hà Tĩnh.

Trong đó, dự án BMC Plaza được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2002, nằm ở vị trí đắc địa nhất TP Hà Tĩnh. Sau 7 năm triển khai xây dựng, đến tháng 11/2009, dự án đã chính thức khánh thành và đưa vào hoạt động. Công trình tổ hợp BMC Plaza do Công ty Vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại MBC làm chủ đầu tư, quy mô gồm tòa nhà 16 tầng và 1 tầng hầm, có tổng diện tích đất xây dựng 3.000m2, đất khuôn viên 15.000m2. Tổng diện tích sàn xây dựng 17.000m2, bao gồm các khu siêu thị, văn phòng cho thuê, 98 phòng khách sạn, khu phục hồi sức khỏe, hội trường, nhà hàng...

Sau thành công của dự án BMC Plaza, năm 2004 ông Nguyễn Văn Ngọc, Tổng Giám đốc Công ty Vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại MBC đứng ra thành lập Công ty CP Hợp tác đầu tư Việt Trung đề xuất thực hiện dự án Nhà máy Bia Toàn Cầu, mức vốn đầu tư hơn 262 tỷ đồng, công suất 50 triệu lít/năm trên diện tích đất 20.827m2 tại phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh.

Theo cam kết của chủ đầu tư, sau 18 tháng kể từ ngày có quyết định thuê đất, Nhà máy Bia Toàn Cầu sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động. Khi đó, sẽ tạo công ăn việc làm thu nhập cho khoảng 250 đến 300 lao động, hằng năm đóng góp cho ngân sách địa phương từ 150 đến 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau gần 10 năm rình rang triển khai, khi phần lớn các hạng mục như hạ tầng kỹ thuật, nhà kho, xưởng chiết xuất đã gần hoàn thiện, thậm chí một số máy móc thiết bị nhập khẩu từ Đức cũng đã được tập kết về thì bất ngờ dự án dừng lại do vướng mắc khi gặp phải đối tác không đủ năng lực. Trong khi đó, BMC cũng không còn mặn mà với dự án này, tập trung đầu tư cho một số dự án trọng điểm khác nên Nhà máy Bia sau đó đã chết yểu.

Thay vì thu hồi vì dự án chậm tiến độ quá lâu so với quy định, tỉnh Hà Tĩnh đã ưu ái để nhà đầu tư xin chuyển mục đích, mở rộng diện tích để triển khai dự án Trung tâm thương mại, khách sạn villa BMC - Việt Trung với tổng mức đầu tư 1.230 tỷ đồng. Để khả thi, trên danh nghĩa BMC đã để Công ty CP Hợp tác đầu tư Việt Trung làm chủ đầu tư, hợp tác với Công ty CP Điện máy TP Hồ Chí Minh (Todimax) và BMC khiến dự án trở thành liên doanh chung của 3 nhà đầu tư. Riêng phần tổng thầu xây dựng vẫn do BMC thực hiện.

Dự án Trung tâm thương mại, khách sạn villa BMC - Việt Trung được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 640/QĐ-UBND ngày 7/3/2017, điều chỉnh tiến độ tại Quyết định số 481/QĐUBND ngày 4/2/2021. Theo đó, tiến độ dự án được cam kết sẽ hoàn thành và đưa toàn bộ dự án vào sử dụng sau 68 tháng kể từ ngày có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

...

Cụ thể, đến tháng 9/2020 dự án sẽ hoàn thiện thủ tục thuê đất với diện tích 1.848m2 và triển khai đầu tư xây dựng hạng mục bến thuyền, công viên cây xanh. Tiếp đó, đến tháng 10/2022 sẽ hoàn tất thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất theo đúng diện tích quy định đối với phần diện tích trước đây đã giao cho nhà đầu tư để thực hiện dự án Nhà máy Bia Toàn Cầu với diện tích 20.827m2. Sau khi hoàn thành thủ tục sẽ thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nhà ở thấp tầng với 13 căn biệt thự, 38 căn nhà ở liền kề ngang 5m, 15 căn nhà ở liền kề ngang 7m và 1 căn nhà cộng đồng.

Cùng với đó, dự án sẽ xây dựng trung tâm thương mại, khách sạn 25 tầng, thực hiện và hoàn thành công tác bồi thường, GPMB phần diện tích còn lại của dự án trước tháng 10/2021. Giai đoạn 3 của dự án, đến tháng 7/2022 sẽ hoàn thiện xong hạ tầng các hạng mục còn lại, bao gồm 7 căn biệt thự và 85 căn nhà ở liền kề ngang 5m. Nhà đầu tư cam kết cuối năm 2022 sẽ hoàn thiện và đưa toàn bộ dự án vào hoạt động. Tiến độ là vậy, nhưng nhà đầu tư chưa triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ được quy định trên. Đến nay, dự án chỉ mới hoàn thiện hạng mục bến thuyền và cây xanh, tuy nhiên hạng mục bến thuyền chủ đầu tư không đưa vào hoạt động mà cho một doanh nghiệp khác thuê để mở nhà hàng.

Về thủ tục đầu tư, theo Sở KH&ĐT Hà Tĩnh, ngày 22/11/2021, Sở KH&ĐT Hà Tĩnh nhận được Thư bảo lãnh của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Thanh Hóa với nội dung bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ cho Công ty CP Hợp tác Đầu tư Việt Trung đối với giai đoạn 2 dự án là 12,272 tỷ đồng. Đến tháng 10/2022, Sở KH&ĐT Hà Tĩnh có văn bản gửi nhà đầu tư và Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Thanh Hóa cho biết, hiện nay dự án đang trong thời gian rà soát, hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý để được thuê đất nên Sở KH&ĐT Hà Tĩnh thống nhất tạm dừng thực hiện bảo lãnh của ngân hàng để đảm bảo nghĩa vụ ký quỹ thực hiện dự án.

Ngoài ra, trong quá trình triển khai, xảy ra vướng mắc giữa nhà đầu tư với các đơn vị bị thu hồi đất để nhường cho dự án là UBND phường Đại Nài, Công ty CP Việt Hà và Công ty CP Hà Vinh. Ban đầu, giữa chủ đầu tư với người sử dụng đất tự thỏa thuận phương án bồi thường, GPMB nhưng quá trình thực hiện xảy ra vướng mắc nên UBND TP Hà Tĩnh buộc phải thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để trung gian, giám sát; làm cơ sở cho việc ngân sách nhà nước hoàn trả bằng hình thức trừ vào tiền thuê đất phải nộp sau này.

Tháng 10/2023, thực hiện dự án đường vành đai phía đông thành phố, UBND TP Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định thu hồi 1.723,6m2 đất nằm trong phần đất của dự án để thực hiện đường vành đai. Sau 2 năm được gia hạn, vào cuối tháng 7/2023, Công ty CP Hợp tác đầu tư Việt Trung tiếp tục có văn bản gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh đề xuất xin điều chỉnh chủ trương đầu tư, chấm dứt một phần dự án đối với diện tích hạng mục đất ở. Tuy nhiên, sau khi xem xét tình hình thực tế thực hiện dự án, ngày 30/7/2024, Sở KH&ĐT Hà Tĩnh đã có báo cáo đề xuất UBND tỉnh tạm dừng việc điều chỉnh chủ trương đầu tư. Trên cơ sở này, ngày 9/8/2024, UBND tỉnh Hà Tĩnh có công văn, giao Sở KH&ĐT thông báo nội dung cho Công ty CP Hợp tác đầu tư Việt Trung và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra các hệ lụy về thủ tục pháp lý.

Trong một diễn biến khác, ngày 27/9/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an có Văn bản số 2417/CVVPCQCSĐT yêu cầu tỉnh Hà Tĩnh cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự án Trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn BMC Hà Tĩnh. Hiện UBND tỉnh Hà Tĩnh đang giao nhiệm vụ cho các Sở KH&ĐT, Sở Xây dựng, Sở TN&MT, Sở Công thương, Công an tỉnh và Cục Thuế rà soát, tổng hợp, cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan theo đúng yêu cầu, hướng dẫn của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an. Các đơn vị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của hồ sơ, tài liệu, số liệu cung cấp và có văn bản báo cáo Bộ Công an và UBND tỉnh trước ngày 15/10/2024.

Tác giả: Thiên Thảo

Nguồn tin: Báo Công an Nhân dân