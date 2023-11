Điều tra vụ thanh niên bị đâm tử vong trên đường đón vợ đi làm về

Tới 21 giờ tối 15-11, Công an TP Thuận An vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ một người bị đâm chết.

Theo thông tin ban đầu, hơn 18 giờ cùng ngày anh Phạm Thanh D (28 tuổi, quê An Giang) chạy xe máy đến công ty ở phường An Thạnh, TP Thuận An để đón vợ làm công nhân tại đây.

Hiện trường được phong toả.



Trên đường về phòng trọ, hai vợ chồng dừng lại một tiệm tạp hoá trên đường N4 để mua đồ.

Bất ngờ xuất hiện một thanh niên đi bộ, tay cầm hung khí chạy tới đâm liên tiếp vào người anh D khiến anh này gục tại chỗ.

... Người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc.



Sau khi gây án, đối tượng về phòng trọ gần đó, còn anh D được đưa vào bệnh viện nhưng đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an có mặt bảo vệ hiện trường, bắt giữ nghi phạm.

Hiện vụ việc đang được điều tra.

Tác giả: Thống Nhất

Nguồn tin: congan.com.vn