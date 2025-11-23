Diễn viên Hoàng Yến lên tiếng thông tin 'lấy chồng thứ 6'

Gần đây, một tài khoản đã sử dụng hình ảnh diễn viên Hoàng Yến để so sánh với Trương Ngọc Ánh, đồng thời gán thông tin “5 đời chồng, chuẩn bị cưới lần thứ 6”. Bài viết nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng nghìn tương tác.

Ngay sau đó, trên trang cá nhân, Hoàng Yến đã bày tỏ sự bức xúc trước nội dung ác ý kể trên, đồng thời đính chính lại thông tin trong bài đăng.

Hình ảnh gần đây của diễn viên Hoàng Yến. Ảnh: @hoangyen.



“Các anh các chị gì ơi. Sao cứ moi móc chuyện đời tư người ta ra buồn cười thế. Đã thế lại còn nói sai sự thật nữa. Nhân đây tôi nói rõ sự thật là chồng 5 tôi còn chưa cưới nhé. Chồng 6 ở đâu ra”, nữ diễn viên viết.

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ sự đồng tình với nữ diễn viên. Hoàng Yến cũng cho biết cô cảm thấy phiền lòng khi đời tư liên tục bị chú ý quá mức.

...

Cuối năm 2024, diễn viên Hoàng Yến đăng tải bộ ảnh mặc váy cưới. Cô cho biết đã nhận lời cầu hôn của bạn trai. Cả hai chưa xác định mốc thời gian cụ thể để tổ chức hôn lễ. Đến thời điểm hiện tại, Hoàng Yến cũng chưa muốn công khai danh tính cụ thể của nửa kia.

Theo nữ diễn viên, bạn trai hơn cô nhiều tuổi và không hoạt động nghệ thuật, giải trí.

Diễn viên Hoàng Yến sinh năm 1976, được khán giả biết đến qua những phim như Đi qua bóng tối, Chủ tịch tỉnh, Chỉ còn lại tình yêu, Công dân tập thể, Giọt nước rơi, Giấc mơ hạnh phúc, Trò đời, Về nhà đi con, Những ngày không quên, Hướng dương ngược nắng...

Cô từng trải qua bốn cuộc hôn nhân. Nữ diễn viên nói về quan điểm cuộc sống: “Tất nhiên, ai kết hôn cũng muốn chỉ một lần. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng theo ý muốn. Nếu không hạnh phúc, mình có quyền đi tìm hạnh phúc khác. Thêm nữa, tôi nghĩ chắc cũng do duyên số của từng người. Mình sống cho bản thân mới quan trọng, tôi không quá bận tâm những lời đàm tiếu xung quanh”.

Tác giả: Minh An

Nguồn tin: znews.vn